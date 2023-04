La organización de 'Supervivientes 2023' hace historia con otra decisión tomada tras expulsar a Yaiza Martín

No hay gala en la que ‘Supervivientes’ deje momentos para comentar durante días. Esto es lo que ha ocurrido con la doble decisión que ha tomado la organización del concurso de Mediaset dejando en shock a sus concursantes y telespectadores. Los continuos conflictos, reproches y desconfianzas entre algunos supervivientes no solo han causado malestar sino que han creado una atmósfera negativa llevando a muchos participantes a estar más que cansados.

La causante de este malestar fue Yaiza Martín y su enfrentamiento con Asraf. Así lo comunicaba el presentador del concurso y de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, al inicio del programa. ‘’Ha sucedido algo muy grave que vamos a explicar. Durante la noche pasada Asraf se levantó a cuidar el fuego y se acercó a la zona donde se encontraba Yaiza, Diego, Ginés y Raquel Arias. El cámara, que estaba trabajando esa noche, tuvo que ausentarse a la caseta técnica unos minutos para ir a cambiar baterías. Inmediatamente empezó a escuchar gritos, insultos muy graves que cesaron en cuanto nuestro compañero regresó corriendo al lugar de los hechos. Esta noche en la Palapa vamos a escuchar a todos los implicados, y si se confirma la gravedad de los hechos, el programa tomará decisiones ".

Horas más tarde el presentador conectó en directo con los supervivientes testigos para que dieran su versión de los hechos. Tras no coincidir en contar lo ocurrido y cómo reaccionaron, la organización tomó la decisión de mostrarle lo ocurrido. “Maricona”, se le escuchó a Yaiza decir a Asraf durante su discusión. “¿Cómo?”, preguntó el superviviente para que repitiera el insulto homófobo. “Cállate, que ya está la cámara”, le avisaba la pareja de esta. Por el contrario, Raquel Arias y Diego Pérez, que también estaban presentes, para defenderse usaron argumentos del tipo ‘’no voy a hablar’’ o ‘’no me meto en ningún lío’’.

Tras el cruce de reproches, el resto de concursantes que no vivieron los hechos dejaron claro su postura calificando a Yaiza como agresiva y ser una persona que ha contaminado la convivencia. La canaria, tras sus excusas bien estudiadas pero poco hiladas, fue informada de las consecuencias de sus actos provocando que la organización de ‘Supervivientes’ tomara dos decisiones que nunca antes habían sucedido: expulsión disciplinaria y suspensión de la expulsión semanal.

‘’El programa ha tomado una decisión y la vamos a comunicar. Ante los insultos y amenazas proferidos por Yaiza a Asraf que el cámara pudo escuchar perfectamente y ante la reiterada actitud agresiva de la concursante, ‘Supervivientes 2023’ ha decidido expulsar directamente a la concursante", informaba el presentador provocando así la primera decisión de la organización. La segunda venía seguida de dicha expulsión. ‘’Supervivientes, ante la expulsión disciplinaria de Yaiza, ha quedado sin efecto la expulsión semanal. Preparaos para la prueba de líder’’, concluía cerrando conexión.