Jorge Javier Vázquez, una pareja y una cama de por medio: 'El diario de Jorge' vive su momento más surrealista

El presentador de 'El diario de Jorge' ha vivido este 29 de enero una de las situaciones más divertidas de la historia del programa de Telecinco. Entre risas descontroladas, una petición de matrimonio en directo y una frase que ya es viral, Jorge Javier Vázquez ha demostrado que su programa cada vez se parece más a 'First Dates', el espacio presentado por Carlos Sobera en Cuatro.

La tarde prometía emociones fuertes con la visita de Juan y Charo, una pareja que ya había pasado en dos ocasiones por el plató de Mediaset. Su historia comenzó precisamente en 'El diario de Jorge', donde se conocieron en directo y comenzaron una relación. Tras una ruptura y una reconciliación, regresaron al programa porque Juan tenía un importante anuncio que hacerle a Charo: quería pedirle matrimonio en pleno directo. Sin embargo, lo que debía ser un momento romántico terminó convirtiéndose en un auténtico show, con Jorge Javier Vázquez como involuntario protagonista.

Para hacer más especial la ocasión, la producción del programa ha decidido colocar en el centro del plató una enorme cama de tamaño king size. Desde allí, Jorge Javier Vázquez ha adelantado lo que estaba a punto de suceder: "Juan viene para pedirle matrimonio a Charo". Sin embargo, el tono emotivo se ha desviado rápidamente cuando los invitados, en medio de la emoción y la cercanía, han terminado enredados en la cama. En un momento de caos, con Juan casi echándole una pierna encima a Jorge Javier y Charo acomodándose encima de su pareja, el presentador no ha podido contener la risa y ha soltado una frase que pasará a la historia del programa: "¡No traigo preservativo, cuidado!". El plató ha estallado en carcajadas, incluyendo a los propios protagonistas de la historia, mientras el ex presentador de 'Sálvame' intentaba recuperar el hilo de la conversación.

Por otra parte, a pesar del desmadre inicial, la pareja ha logrado acomodarse en la cama y continuar con la entrevista. Como es habitual en Jorge Javier Vázquez, no han faltado preguntas íntimas, incluyendo detalles sobre su vida en pareja. Charo no ha tenido reparos en responder y ha confesado que su primera vez con Juan fue con la tradicional postura del misionero. Entre risas y comentarios desenfadados, ha llegado el momento esperado: Juan se ha puesto serio y ha formulado la gran pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?". Sin dudarlo, Charo ha respondido con un entusiasta "Sí, ¡claro que quiero!", cerrando así un capítulo más de su particular historia de amor televisada.