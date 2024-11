Con esto y un bizcocho, a "First Dates" a por el marido número 8

Carlos Sobera ha visto de todo en más de 2000 episodios de "First Dates", que lleva ocho años al pie del cañón en el access prime time de Cuatro. La visita anoche de Shulamit, más conocida como Shula, no dejó indiferente al presentador de Barakaldo, que se quedó prendido con la cantidad de veces que la comensal se había puesto el traje de novia y había afirmado con un sí quiero: siete. Ella, a pesar de los reveses del matrimonio, no perdía la esperanza y buscó el octavo en el programa de Mediaset.

Estuvo con antepasado del unificador de Alemania

Con una gran personalidad y una vida sentimental digna de novela, Shula arrasó en "First Date". "Soy una mujer que me tomo la vida como viene, nunca me la tomo muy en serio", declaró. Tras vivir 18 años en Marbella, se trasladó recientemente a Madrid. Durante su charla, reveló que había estado casada siete veces, siendo su último marido familiar de Otto von Bismarck, el histórico Canciller del Reich Alemán. "He querido a todos, pero cuando se bajaba el amor, en lugar de pelear, me iba con mi maleta", confesó con humor, agregando que su filosofía le permitió cerrar cada capítulo sin resentimientos. A pesar de su historial amoroso, Shula afirmó que busca "una persona maravillosa como yo" para compartir su vida.

La cita de Shula fue Antonio, un empresario del mundo de la moda que se describió como un "chollo de hombre" según sus hijas. Aunque Shula admitió que Antonio le parecía algo bajo para su gusto, destacó su encantadora sonrisa. Por su parte, Antonio la describió como "un pivonazo con muchísima personalidad". Durante la velada, la conexión entre ambos creció, destacando por sus conversaciones cargadas de complicidad. En la sala de intimidad, Shula animó a Antonio a darle "un beso inolvidable", mientras él se soltó con un baile sugerente. Al final, ambos coincidieron en que querían verse de nuevo. Antonio se mostró seguro de su decisión, mientras Shula bromeó diciendo: "Creo que he encontrado a mi octavo marido", espetaba fnalmente con una sonrisa.