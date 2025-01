"Mañaneros" sigue pescando en Mediaset con esta ex compañera de Telecinco

RTVE se aprovecha de la mala situación en cuanto a audiencias de la carretera de Fuencarral para pescar nuevos adeptos a la televisión pública. Quien más está aprovechando esta situación es Adela González, quien ayer reunió a cuatro rostros televisivos del mundo Telecinco tras una nueva incorporación a su grupo de tertulianos. "Mañaneros" empezó 2025 a lo grande con la llamada a sus filas de Alba Carrillo y en el viernes hizo su debut en el magacín matutino del ente público Benita, anteriormente conocido como el Maestro Joao, que actualmente participa en el concurso culinario "Bake Off: Famosos al horno", certamen que le ha brindado la oportunidad de aceptar su nueva realidad y dar a conocer a España su nueva condición.

Si Mediaset cierra la puerta, RTVE te abre su ventana

Benita y Alba Carrillo no han sido las únicas contertulias televisivas que han decidido apostar por el ente público de nuestro país tras dejar atrás los platós de Fuencarral. Mediaset les decía adiós, pero pronto han encontrado un nuevo hogar donde instalarse en la televisión de todos los españoles y españolas. Adela González cuenta ya con muchos rostros conocidos por su pasado en los programas de Telecinco.

La incorporación de rostros conocidos del universo Mediaset a "Mañaneros" en La 1 de TVE evidencia un movimiento estratégico que no pasa desapercibido. La reciente llegada de Benita marca un nuevo capítulo en su trayectoria tras su transición, consolidándose como un rostro recurrente en la cadena pública. Este debut en el matinal conducido por Adela González no es el único hito en su paso por RTVE, ya que también participa en la segunda edición de "Bake Off: Famosos al horno", además de haber concursado en "Baila como puedas". La presencia de figuras como Alba Carrillo, Lydia Lozano y Benita refuerza la conexión entre La 1 y los nombres que antes protagonizaban los programas de Mediaset, transformando al matinal en un punto de encuentro clave. Además, "Bake Off" ha sido una puerta de entrada significativa, reuniendo en solo dos ediciones a personalidades como Rocío Carrasco, Terelu Campos, Nagore Robles y Víctor Sandoval, entre otros. Este fenómeno refleja una transición de formatos y figuras entre ambas cadenas, mientras surgen especulaciones sobre el posible fichaje de Belén Esteban en RTVE, avivado por el nombramiento de Sergio Calderón como nuevo director. La expectativa se mantiene alta, dejando entrever futuros movimientos en el panorama televisivo.