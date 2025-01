'D Corazón' vuelve a reforzarse con otro ex colaborador de 'Sálvame'

El coqueteo entre TVE y el universo 'Sálvame' sigue dando de qué hablar. Este fin de semana, 'D Corazón', el programa de crónica social de La 1, ha recibido como invitado especial a Víctor Sandoval, uno de los rostros más icónicos del extinto programa de Telecinco que era presentado por Jorge Javier Vázquez. El madrileño no solo ha acudido para promocionar su participación en la segunda temporada de 'Bake Off: famosos al horno', sino que también se ha unido a la tertulia del programa, donde ha comentado temas de actualidad, ha repasado su extensa trayectoria profesional e incluso ha dejado varias declaraciones que no han pasado desapercibidas.

En los últimos meses, la presencia de antiguos colaboradores de 'Sálvame' en TVE ha ido en aumento, lo que ha generado rumores sobre una posible adaptación del formato en la cadena pública. Lydia Lozano, Terelu Campos, Rocío Carrasco y Alba Carrillo ya han participado en programas como 'Mañaneros' o 'Bake Off: famosos al horno', mientras que figuras como Belén Esteban, María Patiño y Kiko Matamoros se han dejado ver en programas como 'La Revuelta'. Ahora, el turno es para Víctor Sandoval, quien no solo ha aterrizado en 'D Corazón', sino que ha demostrado ser un perfil adecuado para el formato, como ha destacado la presentadora Anne Igartiburu.

María Patiño y Belén Esteban en 'La Revuelta' RTVE

Fiel a su estilo, Víctor Sandoval no ha dejado indiferente a nadie durante su visita. "Soy muy intenso, depende de lo que me pongas delante", ha comentado con humor tras ser presentado por la actriz vasca. En la tertulia, el colaborador ha abordado diversos temas, como la polémica entre Bárbara Rey y Ana Herminia o la última hora de Anabel Pantoja. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la emisión ha sido su reflexión sobre su paso por 'Bake Off: famosos al horno', donde ha compartico pantalla con Cristina Tárrega, con quien mantiene una relación profesional marcada por la rivalidad. "Sin Cristina Tárrega no hubiera brillado como he brillado", ha confesado Víctor Sandoval, reconociendo que las diferencias entre ambos contribuyeron a su éxito en el programa. "Ella es el trapito rojo, y yo soy la guindilla", ha añadido entre risas, dejando claro que, pese a las tensiones, su antagonismo ha sido clave en su desempeño televisivo.

Víctor Sandoval en 'D Corazón' RTVE

Por otra parte, aunque su visita al programa ha sido menos explosiva de lo habitual, Víctor Sandoval no ha logrado convencer a toda la audiencia o eso parece en redes sociales. Sus constantes polémicas, como su enfrentamiento con Marta Riesco en 'Ni que fuéramos Shhh...', aún pesan en la percepción del público. Sin embargo, su sinceridad y carisma le han permitido ganarse la simpatía de Anne Igartiburu, quien ha destacado su capacidad para adaptarse al formato y le ha cedido la despedida del programa del sábado.

Lydia Lozano se va de la lengua y desvela el nuevo proyecto de Belén Estaban con TVE RTVE

La aparición de Víctor Sandoval en 'D Corazón' refuerza la estrategia de TVE de apostar por nombres ligados a Mediasetpara revitalizar su parrilla, especialmente en las tardes. Mientras los rumores sobre un nuevo 'Sálvame' conducido por Belén Esteban, María Patiño y Marc Giró continúan sin confirmarse, el salto de estos colaboradores a la cadena pública demuestra que TVE está dispuesta a reinventarse, aunque no exenta de controversia. ¿Será esta la antesala de un cambio mayor en la programación de la cadena? Solo el tiempo dirá si el ente público sufre una 'salvamerización' o no.