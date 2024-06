Juan del Val se pone al frente de “La Roca” tras los problemas de salud de su mujer: “Es estar semimuerta”

Ayer se produjo una sorpresa en el plató de "La Roca" con una notable ausencia que conmocionó a los presentes. La maestra de ceremonias del espacio de laSexta, cuyo apellido da nombre al programa, Nuria Roca, no hizo acto de presencia y fue sustituida por su marido, Juan del Val. Este reveló los motivos de la ausencia de su esposa y compañera de trabajo.

Malestar en la garganta

“Tres y media, dos y media en Canarias. Bienvenidos a ‘La Roca’. Llevaba quejándose todo el año de que no iba a descansar ni un domingo y hoy dice que se ha puesto mala. Enseguida os enseño una prueba,” así inició Juan del Val el programa vespertino de laSexta, explicando los motivos de la ausencia de Nuria Roca. “El caso es que hoy me deja aquí cuatro horas y media y ella viéndonos desde la cama. Un besito, cariño. Aunque no esté ella, estoy yo y os cuento los temas de los que vamos a hablar,” continuaba el presentador su discurso inicial repasando todos los contenidos que iban a tratarse durante la tarde.

El malestar de la presentadora fue el motivo de su ausencia este domingo, con unos síntomas que le impidieron hacer acto de presencia en el programa. “Las anteriores veces que lo he hecho, me podía preparar un poquito el día anterior. Pero esta mañana, la pobre mujer, sobre las 11, se viene abajo, la garganta no puede, anímicamente mal, está con una bajada de tensión y fatal. Se pone el termómetro y tiene 34,2, que eso es estar semimuerta,” comentaba Juan del Val, quien no dudó en ofrecer la versión de la propia Nuria a través de una nota de voz que le había enviado durante el programa.

“Juan, yo sigo mal, tengo un montón de mensajes, pero no puedo responder ahora. Habla por mí. Un beso, chao y suerte,” exponía Nuria en su audio, evidenciando un estado grave en su voz que le hacía imposible realizar sus funciones como maestra de ceremonias del espacio dominical de Atresmedia.