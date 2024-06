¿Pudo Belén Esteban fichar por Antena 3 tras su adiós de "Sálvame"?

Belén Esteban, conocida por su franqueza y personalidad arrolladora, ha vuelto a ser noticia tras revelar detalles inéditos en su reciente entrevista para el podcast 'Cita doble', conducido por Juan del Valy Nuria Roca en Podimo. La colaboradora confesó que tras el final del icónico programa ‘Sálvame’, recibió una oferta de un programa de Antena 3 que finalmente no se concretó, a pesar de tener "el contrato firmado".

Durante la entrevista, Belén Esteban reveló que un programa de Antena 3 se interesó en ella después del final de 'Sálvame'. Sin embargo, al igual que ocurrió con su anterior experiencia en TVEcon ‘Baila como puedas’, el proyecto fue vetado. “En otra cadena me hicieron lo mismo con el contrato firmado. No voy a decir el programa y no he denunciado porque no quiero problemas con nadie, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además, lo habría hecho de puta madre”, confesó la colaboradora, mostrando su descontento y frustración.

A pesar de este desencuentro, Belén Esteban no ha perdido la esperanza de colaborar con Antena 3 en un futuro. Durante el podcast, hizo un llamamiento directo a Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', expresando su deseo de participar en el programa. "Vais a tener mucha competencia con Broncano. Si nos necesitáis a mis jefes, a mis compañeros o a mí, estamos para ayudar. Nosotros sabemos hacer de todo", afirmó Belén con entusiasmo.

Belén Esteban dejó claro que una de sus mayores ilusiones es ser invitada a 'El Hormiguero'. “Lo que más me gustaría, y te lo digo de corazón, es que un día me invites a tu programa. Me haría superfeliz y me lo pasaría de puta madre. Yo te dejaría sacar las hormigas. Siempre veo el programa, me encanta. A ver si un día me llamáis”, expresó, esperando que su mensaje llegue a los oídos de Pablo Motos y el equipo del programa.