Nuria Roca se muestra franca tras el fichaje de Broncano por RTVE: “Sería ridículo”

Nuria Roca se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la televisión española. Actualmente, equilibra su papel como presentadora de ‘La Roca’ en laSexta con sus colaboraciones semanales en ‘El Hormiguero’. En ambos programas, comparte pantalla con su marido, Juan del Val, y asegura que trabajan juntos de maravilla.

"Hay público para todos"

En una reciente entrevista con ‘El Independiente’, Nuria Roca habló sobre el fichaje de David Broncano por RTVE, cuyo nuevo programa competirá directamente con ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos en la próxima temporada. Sin embargo, esto no parece preocuparle. “Creo que es una gran noticia que Broncano vaya a La 1, Latre a Telecinco, y que Pablo siga en ‘El Hormiguero’. Me encanta la televisión y soy una gran consumidora. Cuanta más oferta haya, mejor”, afirmó. Según ella, “hay público para todos. Sería ridículo que todos intentaran hacer lo mismo. Los medios quieren venderlo como una batalla, pero pueden coexistir”.

Roca opina que la competencia es positiva y motiva a mejorar. “Como televidente, pienso ‘¡qué bien! Vaya temporada se nos viene encima’”, comentó. También se refirió al programa ‘Cuentos chinos’ de Jorge Javier Vázquez en Telecinco, que no tuvo éxito en audiencia. “Está bien que se hiciera, pero no funcionó. Si algo no funciona, hay que quitarlo y no pasa nada”, dijo.

Buenas palabras para sus compañeros

Sobre trabajar con su marido, Roca explicó que llevan colaborando juntos desde que se conocieron, aunque la dinámica ha sido más visible en los últimos años. “Nos gusta trabajar juntos y hacemos un buen equipo profesional”, señaló. Detalló que en ‘El Hormiguero’ solo comparten la tertulia de 15 a 20 minutos, y en ‘La Roca’, Juan es un colaborador más, al igual que otros como Ángel Antonio, Gonzalo Miró o Pilar Vidal. “En casa comentamos todo, somos muy intensos, pero nos gusta. No me importa llevar el trabajo a casa”, añadió.

Nuria Roca también dedicó palabras de elogio para Tamara Falcó, su compañera en ‘El Hormiguero’. “Tamara tiene un entorno fantástico y de amistad desde hace mucho tiempo. Está rodeada de buena gente. Cuando necesita un consejo, se lo doy, aunque no soy de dar consejos. Estoy muy a gusto con Tamara, es fantástica”, concluyó.