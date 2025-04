Juanra Bonet, desesperado en '¿Quién quiere ser millonario?': "Me caen bien"

Uno de los programas habituales de laSexta, '¿Quién quiere ser millonario?', vuelve a la normalidad de sus emisiones tras una semana en la que no salió en la parrilla con motivo de la reprogramación producida a causa del fallecimiento del Papa Francisco. Por ello, su presentador, Juanra Bonet, ha dado de nuevo la bienvenida a los espectadores para disfrutar de una nueva disputa de los concursantes por conseguir un millón de euros.

Al comienzo del último contenido, tuvo unas declaraciones muy destacadas y que sorprendieron a la audiencia: "Tengo una preocupación que me atormenta. De hecho, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, los concursantes me caen bien y, por otro, no puedo soplarles las respuestas correctas. Eso me desespera. Soy muy buen actor".

Nuevos concursantes

Posteriormente, el presentador dio paso a la primera concursante de la noche. "Soy una mujer fuerte y con carácter. Y tengo mal perder", explicó Nuria Zurita. Tras esta presentación, Juanra Bonet comentó: "Espero que le vaya bien esta noche, por la cuenta que me trae". Además, también explicó cómo pretendía dividir el millón de euros si lo consigue: "Vamos a dividirlo todo en tercios. Una parte es para ayudar, no sé muy bien a qué ni cómo. Otra parte, estaría superbién devolverles a mis padres algo de lo que me han estado dando. Y la tercera, para pagar facturas".

Una de sus primeras preguntas que tuvo que contestar era la siguiente: "Nombre papal de Jorge Mario Bergoglio". Ella contestó 'Francisco' y, tras revelar el acierto, Juanra Bonet explicó el motivo de esta elección: "Nació en Buenos Aires y fue elegido papa en 2013 y fue el primer papa jesuita. Eligió el nombre de Francisco porque quiso rendir homenaje a San Francisco de Asís".

Una anécdota curiosa

Más adelante, otro de los participantes de la jornada, Camilo Palazuelos, dejó una anécdota curiosa sobre su vida. Llegó a la pregunta número 10 en la que podría ganar 20.000 euros si acertaba. En ese momento, debería saber responder la siguiente cuestión: "¿Con qué novela ganó la periodista Sonsoles Ónega el Premio Planeta 2023?".

"Mi abuela y mi hermana han leído este libro: 'Las hijas de la criada' (opción 'd'). Ella ha estado en casa de mis abuelos y yo comiendo al lado", comentó ante la sorpresa de Juanra Bonet y todos los aficionados a '¿Quién quiere ser millonario?'.