Televisiones y radios logran mantener la luz

Y España se apagó. Tras comprobar que no funcionaba la electricidad ni internet, la población buscó rápidamente información sobre lo que estaba pasando. Los que estaban en las empresas y oficinas pudieron seguir disfrutando de la wifi y acercarse a las televisiones para conocer la última hora de un apagón que ya duraba demasiado. Las radios hacían su agosto gracias a aquellas que llevan pilas y los conductores escuchaban atentos las ondas para tener información actualizada. En los platós de los magacines se reaccionó rápido para cumplir dos objetivos: no irse a negro y averiguar lo que estaba pasando.

El grupo Atresmedia reaccionó en plena emisión de «Espejo Público», y Susanna Griso informó puntualmente a la audiencia de que habían tenido ciertos problemas con los rótulos y un pequeño chispazo, pero los temas de refuerzo eléctrico hicieron su trabajo de reserva y la emisión siguió con normalidad, aunque cambiando totalmente la escaleta. Llegada la hora de Antena 3 Noticias 1 se decidió prolongar la emisión para recabar toda la información sobre el apagón hasta las 17:00 horas, y continuar el tema en «Y ahora Sonsoles». LaSexta, por su parte, sí que vivió en directo el momento, pasadas las 12:35, en la que el plató de «Al Rojo vivo» se volvió completamente negro y arrancó una emisión especial en la que contaron con periodistas destacados en Barcelona, Valencia, Madrid y varias capitales más para contar la última hora. También desde la cadena de Atresmedia se apostó por la actualidad y suspendieron «Zapeando» en su emisión diaria y «El Intermedio», para continuar con la actualidad, con un programa especial de «Al rojo vivo» a partir de las 21:30 de la noche.

Por su parte, Onda Cero, que comenzó sus emisiones de la manera habitual, con el programa presentado por Carlos Alsina, «Más de uno» (de 6:00 a 12:20 horas), realizó una reconfiguración total de sus contenidos y empezó un especial de los servicios informativos liderado por la periodista Elena Gijón, nada más conocerse la impactante noticia. De hecho, gracias a los equipos electrógenos que tienen pudieron informar a la población sin problema y desde diferentes puntos de España, ya que todas sus delegaciones estuvieron disponibles durante toda la jornada. Al mediodía, recogió el testigo Alsina para ser la voz principal de la emisora durante todo el minuto a minuto y la actualización de la información.

Además, y para hacer la programación más completa, Onda Cero dio la posibilidad a los oyentes de mandar mensajes o llamar a los teléfonos que facilitó la cadena para contar a toda la población qué estaban viviendo. De entre todos los testimonios destaca el de una mujer que sufría mucho con la situación: «Estamos muy asustados. Yo le hablo desde San Fernando de Henares. Somos una comunidad de vecinos, de gente mayor, que estamos sin ascensor, que tenemos nietos en los colegios y estamos sumamente preocupados hablando de un ciberataque. Nos tememos lo peor. La verdad es que nada bueno puede tener esto. Puede ser el inicio, o el paso dos, después de Ucrania, de algo tremendo. Estamos en oración, y suplicando que esto lo arreglen cuanto antes. Un abrazo a toda España, Portugal y sur de Francia. Todo nuestro cariño y mucho apoyo a toda la población. Esperemos que no llegue a más. Gracias, Onda Cero». Por el contrario, durante el programa especial también dieron voz a otro testimonio mucho menos habitual en la jornada de ayer: «Mi nombre es Julia. Estamos aquí en Villanueva de Carrizo, en León, sembrando patatas en la huerta y tenemos cocina de leña, así que no nos afecta mucho el corte de luz. Invitamos a quien quiera repoblar la España vaciada, que aquí estamos muy tranquilos. No nos afectan estas cosas, solo para cargar la batería del móvil. Poco más».

En RTVE ha sido el programa «Mañaneros» el que se fue a negro durante unos segundos, pero enseguida pudo recuperar la emisión de la señal. «Tenemos un apagón en el plató», advirtió su presentador, Javier Ruiz. La cadena pública amplió la cobertura del momento con especiales informativos en La 1, Canal 24 horas, La 2 y Teledeporte. Sin embargo dos eventos programados se vieron afectados por el suceso: el desfile presentación de «La familia de la tele» en Prado del Rey, y la entrega de la 69ª edición de los Premios Sant Jordi de Cinematografía RNE prevista para hoy, ambos suspendidos. En Telecinco, Joaquín Prat al frente de «Vamos a ver», informaba a los espectadores de que el programa continuaba su emisión: «Tenemos un generador auxiliar para seguir trabajando en estos casos». Una constante en las televisiones privadas y públicas. Después «TardeAR» seguía con la última hora del apagón.

También en Telemadrid se pusieron las pilas, y gracias a estos generadores de soporte la conexión no se cortó en ningún momento, alargando el informativo de las 14:00 horas hasta casi enlazar con «Madrid Directo», a las 18: 30 horas.