El juez del "Caso Errejón" carga en "Espejo Público" contra las quejas del Gobierno: "Que nos den formación sobre igualdad

Mañana aireada en "Espejo Público" en la primera parte de la sección Más Espejo con la entrevista a través de una llamada telefónica a Adolfo Carretero, juez español que ha ganado notoriedad en las últimas horas por las formas utilizadas en sus interpelaciones durante el "Caso Errejón", que lidera y cuyas declaraciones fueron filtradas, suponiendo esto según el magistrado, en un "delito grave". El juez Carretero ha agradecido a Susanna Griso las posibilidad de justificarse ante el "asedio público" que dice estar recibiendo en las últimas horas, tanto de gente anónima, como de compañeros periodistas e incluso la ministra de Igualdad, Ana María Carmen Redondo, a quién le ha dedicado unas palabras en especial.

Se limitó a interpretar la denuncia

El juez Adolfo Carretero intentó en todo momento justificar su forma de actuar ante uno de los casos judiciales más mediáticos de las últimas semanas en nuestro país. "Yo me limité a preguntar a la víctima sobre las cuestiones que aparecían en su denuncia, no sé si de forma empática o no empática", empezaba así su intervención en el matinal de Atresmedia. "Al no haber muchos testigos, todas las preguntas se fundamentan en la declaración y si en ella hay términos groseros, yo no tengo la culpa", explicaba el juez Carretero, quien ha sido calificado de machista por las formas y expresiones utilizadas durante su interrogación, hecho que le ha molestado especialmente, asegurando que sufre un acoso mediático sobre su persona siendo una de las principales víctimas de esta filtración, al igual que las dos personas implicadas en este proceso, Iñigo Errejón y Elisa Mouliaá. "Mi tono de voz es así, alto, y solo me limité a interpretar y preguntar sobre la denuncia", volvía a explicar el magistrado encargado del caso Errejón, que aseguró que "tiene sospechas sobre la persona que ha podido filtrar la declaración", dejando claro que supone un delito grave y que en caso de tener pruebas concluyentes, no dudará en denunciarlo ante la autoridad, ya que "no es un teatro que debería verse en televisión".

Responde a la acusación de la ministra de Igualdad

Además de justificarse, Adolfo Carretero aprovechó su intervención en "Espejo Público" para responder a la acusaciones realizadas sobre su persona tras los hechos ocurridos en el juzgado, siendo calificado de "machista" en redes sociales y contestado arduamente a Ana María Carmen Redondo, actual ministra de Igualdad del Gobierno de España. "Mi intención no es absoluto ofender a una víctima, porque respeto al máximo a las mujeres. Elisa Mouliaá estaba afectada por lo que estaba pasando y no por mis preguntas. Yo puedo ser objeto de crítica, pero no se me puede faltar a mi honor como se ha hecho. He sido cogido como muñeco de palo y se me ha puesto en la hoguera como ejemplo de lo que no hay que hacer. Si la ministra dice que hace falta formación en cuanto a igualdad de género que nos la den", espetaba finalmente el magistrado del "Caso Errejón" que se plantea poner una querella criminal a aquellas informaciones que según él, han vulnerado su honor y el de su familia. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas entre los tertulianos del programa de Antena 3, que siguen considerando que el juez Carretero se encuentra muy desubicado ante la magnitud de este caso, buscando cierto protagonismo que no necesita.