Luis de Lama recibe un regalo sobre 'Pasapalabra'... ¡cuatro años después!

Uno de los programas de mayor éxito de Antena 3, y de la televisión en general, en la actualidad es 'Pasapalabra'. Este concurso de emisión diaria, y que está presentado por Roberto Leal, vive un gran momento en antena gracias a dos participantes de altísimo nivel (Rosa y Manu) que luchan desde hace muchos meses por llevarse el ansiado bote.

Ambos concursantes están viviendo un duelo histórico en el que, casi en cada jornada, parece que son capaces de llevar el premio final. Una cantidad económica que sigue ascendiendo. Por ello, gracias a sus actuaciones están entrando en los libros de historia del programa junto a otras caras muy conocidos en esta nueva etapa.

Luis de la Lama, uno de los más destacados

En esta línea, uno de los concursantes más destacados en los últimos años de 'Pasapalabra' ha sido Luis de Lama. Y más queridos. De hecho, según explica Antena 3 en una de sus publicaciones, es el único que tiene un club de fans tras su paso por el concurso. Por ello, incluso cuatro años después de su salida, sigue recibiendo regalos al respecto.

Uno de estos admiradores, ha querido tener un detalle muy especial con él. Tal y como muestra en sus redes sociales, Luis de Lama ha recibido estos días una camiseta muy 'pasapalabrera' (un 'Rosco' personalizado) junto a una carta de agradecimiento. "No te desanimes, ojalá después de la era Rosa/Manu vuelvas al programa y esta aventura continúe...", le comenta el fan.

Su publicación en Instagram

El público en general nos hemos podido enterar de este detalle tan bonito gracias a una publicación en Instagram del propio Luis de Lama en la que ha mostrado con orgullo y felicidad tanto la camiseta como la carta recibida de forma inesperada. Además, ha completado la información con el inicio de este mensaje: "Han pasado ya más de 4 años desde mi salida de 'Pasapalabra' y aún a día de hoy me reconocen, me saludan, me brindan su cariño y sus sonrisas y me llegan sorpresas como ésta!".

"Gracias @mariatormo1987 por todo lo que me das y por el apoyo incondicional desde el primer día. Y hago extensivo el agradecimiento y el cariño a toda la gente del club de fans. Siempre dije que me resultaba raro tener club de fans, me lo sigue pareciendo, pero me siento afortunado por teneros ahí y solo me queda dar las gracias y un abrazo largo para todos", concluye el exconcursante del programa.