"Mala persona, te voy a bloquear, para mí no existes": el rifirrafe entre Carmen Lomana y Pilar Vidal

"Espejo público" en Antena 3 sigue calentando el verano. El programa diario conducido por Lorena García Díez se ha hecho eco de la polémica tras el nuevo anuncio de Carmen Lomana para una conocida marca de comida rápida. Ante la polvareda levantada, el espacio ha querido conocer la opinión de la socialité que no ha dudado en dejarle un recadito a la colaboradora Pilar Vidal: "Vamos a la batalla".

Todo empezó en las redes sociales esta semana cuando Carmen Lomana compartía su nuevo spot para una conocida cadena de comida rápida. Lomana enumera en el anuncio las cualidades de la hamburguesa en una casa con estilo y todos los espectadores y tuiteros se han dado cuenta de un detalle que ha causado muchos comentarios y al final el enfado de la empresaria. Y es que Lomana parece simular que muerde la comida sin hacerlo. Algunos usuarios opinan que realmente no llegó a morder, mientras otros defienden que sí. Ahí es donde entra Espejo Público, que ha querido llegar hasta el fondo del asunto y ha intentado ponerse en contacto con la colaboradora del espacio de Antena 3.

Durante la conversación, Lomana habría dejado un recado a Pilar Vidal que ha puesto en alerta a la colaboradora. Según la propia Vidal. "pensé que teníamos una buena relación ahora y que habíamos enterrado el hacha de guerra, pero si veo que ella vuelve a sacar el hacha, pues vamos a la batalla, no?". Lomana ha intervenido para negar que comer hamburguesas con las manos no tenga 'glamour': "¡Pero qué tontería! Pero no seas cursi. Es cuestión de saber comer hamburguesa con la mano, que es como hay que comerla". Además añadió para tranquilidad de muchos, que "luego me las lavo, además no tienes por qué mancharte... hay que saber cómo tomarla". También le ha dedicado la empresaria unas palabras a "los listillos" que han querido opinar sin saber: "Eso es la ordinariez... la forma de morderla. Yo la muerdo como hay que morder, no como si fueras un orangután".

Desde el programa han querido caldear los ánimos y le han preguntado a Lomana si cree que es posible ver a Pilar Vidal comiéndose una hamburguesa. La socialité ha respondido con ironía: "Bueno... una no, se va a comer 3 (risas)". En ese momento Vidal ha saltado por el comentario y que al principio le ha quitado hierro asegurando que el comentario es muy "en la línea" de Lomana, pero que luego ha ido subiendo el tono: "Carmen eres mala persona, y eres maleducada, porque eso es de mala educación. Te has inventado una vida que nadie se cree. Ahora Carmen Lomana sí que ha empezado la guerra. Ni amigas ni conocidas, ni cordialidad, para mí ya no existes Carmen Lomana. No me llames ni me mandes mensajes, que ahora mismo te voy a bloquear"