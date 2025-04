Manel Fuentes tiene claro que concursante imitó mejor a Amaia Montero en 'Tu cara me suena'

Amaia Montero regresó el pasado viernes a los escenarios, concretamente en el plató de grabación de Antena 3. Yenesi se puso bajo la piel de la vocalista de Irún en su primera actuación en 'Tu cara me suena' que inició la semana pasada su edición número 12. Esta no es la primera vez que Amaia es imitada en el concurso musical de Atresmedia y Manel Fuentes, maestro de ceremonias de uno de los certámenes más célebres de la cadena, su imitación favorita de la voz original de 'La Oreja de Van Gogh'.

Una por encima del resto

Mario Jefferson emocionó a todos los presentes en 2015 con su imitación de 'Cuídate' y en 2018, la representante de España en Eurovisión 2025, Melody, se unió a Manu Sánchez para interpretar un asombroso dúo imitando a Álex Ubago y la cantante vasca en 'Sin miedo a nada'. Aunque para conocer la mejor imitación en los anales del concurso de Antena 3 de Amaia Montero y la favorita de Manel Fuentes hay que bucear más aún, llegando a la segunda edición del programa, con Anna Simón como protagonista.

Durante la cuarta gala de 'Tu cara me suena', Anna Simón sorprendió al público con una brillante imitación de Amaia Montero que no solo generó un gran impacto en redes sociales, sino que además le dio su primera victoria en esta edición del programa. La actuación fue tan destacada que muchos espectadores la consideraron la mejor interpretación de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh en toda la historia del formato. Entre ellos, un comentario en particular llamó la atención del presentador Manel Fuentes, quien no dudó en mostrar su acuerdo con esa opinión. La entrega de Anna y su capacidad para meterse en el personaje hicieron que esa noche fuera especialmente memorable.