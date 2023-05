María Avizanda será la sustituta de Andrea Ropero en «El Intermedio»

El Intermedio se despedía ayer de la semana y también de una de sus colaboradoras. Lo hacía ella misma al cerrar el último bloque del programa. «Me voy por el embarazo, porque no quiero dar a luz aquí y porque el lunes es tu cumple y no te quiero hacer regalo», dijo Andrea Ropero.

Pero Andrea no se fue sin dejar una sustituta de garantías, la periodista de la redacción del programa María Avizanda. «Es una periodista maravillosa a la que quiero mucho», aseguró Andrea. Wyoming optó por hacerse el loco: «Tenía muchas ganas de conocerte. No la he visto nunca. Los artistas no pisan la redacción. Ahí están los empleados».

Pero el presentador no pudo evitar rematar con una broma: "Sabes que todos los segundos hijos de los colaboradores del programa se tienen que llamar El Gran Wyoming".