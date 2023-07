Marta López Álamo confiesa a 'Soy una pringada' que supuso para ella 'Sálvame': ''Me han hecho putadas y he tenido mis más y mis menos''

Esty Quesada, o más conocida como ‘Soy una pringada’ ha vuelto a tener como invitada a su espacio de Podimo, llamado ‘Club de personas especiales’, a una persona que acapara el foco de la prensa del modelaje y del corazón. Tras haber sentado en su programa a rostros como el político Íñigo Errejón o al presentador Ángel Martín, en este último capítulo ha contado con la presencia de la modelo Marta López Álamo.

Ambas, a pesar de parecer ser dos personas muy diferentes han demostrado tener más cosas en común de lo que creen y prueba de ello no solo ha sido hablar de sus gustos sobre series y películas sino también de 'sálvame' el que fuera el espacio de trabajo de Kiko Matamoros, el marido de la modelo. Para López Álpamo, ‘Sálvame’ ha sido un formato que ‘’ha sabido hacer espectáculo’’.

‘’’Sálvame’ yo creo que te puede gustar más o menos pero saben hacer espectáculo. Te lo digo yo que me han hecho putadas y he tenido mis más y mis menos y al final es espectáculo, televisión, y cuando te toca a ti, obviamente te gusta menos, pero no se puede negar que ha sido un programa que para estar 14 años en emisión hoy en día, con la oferta que hay, hay que saber hacerlo muy bien’’, decía la modelo afirmando seguidamente que ‘’la gente que se muestra alegre que haya terminado le parece una inculta y que luego lo ve todo Dios’’.

‘’Me encanta ‘Sálvame’’’, le confiesa Quesada para luego recordarle a su invitada que ha sido un programa que ha hecho mucha compañía pero que también ha sido un espacio en que gente que ha expuesto mucho sus vidas. ‘’Es muy difícil. Yo lo he vivido en primera persona y es muy difícil disociar. Es una capacidad que unos tienen y otros no y de hecho a algunos les afecta más las polémicas. Es un trabajo muy complicado pero han tenido la capacidad de hacer una trama entre sus colaboradores. Se hacían un programa entre Kiko Hernández y Lydia Lozano, entre mi marido y Lydia’’, concluye la modelo no sin antes hablar de la nueva andadura profesional de algunos de sus colaboradores, en el que está incluido su marido, los cuales se encuentran entre Miami y México grabando para ser emitido en Netflix.