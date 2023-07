Mercedes Milá carga con dureza contra Bertín Osborne: "La has metido en caliente, y tu reacción es repugnante"

Según la exclusiva de la revista Lecturas, Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años junto a su novia Gabriela Guillén, de 32. La pareja dará la bienvenida a su primer hijo a finales de este año. En medio de esta supuesta buena nueva que ha acaparado titulares en los medios de comunicación, el cantante jerezano ha decidido romper su silencio y compartir su reacción con la periodista Beatriz Cortázar.

El presentador de 'Mi casa es la tuya' ha afirmado que el embarazo no fue buscado ni deseado, considerándolo un "accidente" que puede suceder en muchas relaciones. A pesar de ello, Bertín Osborne asegura que asumirá toda la responsabilidad de este bebé que está por nacer.

Estas declaraciones han llegado a oídos de Mercedes Milá, quien no ha dudado en cargar duramente contra su compañero, argumentando que su reacción es "anticuada" y similar a la de algunos hombres que se desentienden de las consecuencias del embarazo.

"Este es un video dirigido a Bertín Osborne, no sé si lo verás. Me sale del alma, Bertín. Nos conocemos desde hace años, pero tu reacción ante el embarazo de la chica con la que estás, estabas o lo que sea, da igual. El caso es que has tenido relaciones con ella, te has acostao con ella, la has metido en caliente. Tu reacción de que este hijo no es deseado es repugnante, triste y tan anticuada... Esto solía suceder cuando las mujeres se encontraban con que la persona con la que habían tenido una relación se desentendía de las consecuencias", expresó Mercedes Milá a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, la presentadora catalana no ha querido desaprovechar enviar un mensaje de apoyo a Gabriela Guillén, asegurándole que no está sola en esta situación. "Quizás sea un poco exagerada en mis palabras, pero no puedo decirle otra cosa. Quiero enviarle un gran abrazo para decirle que no está sola", concluyó esta.