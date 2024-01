Miguel Bernardeau desvela en 'El Hormiguero' que nadie le llamó para hacer 'Zorro': "Hice siete castings"

'El Hormiguero' comenzó la semana con la visita del actor Miguel Bernardeau , que fue al programa de Antena 3 para presentar la nueva serie de acción que protagoniza, titulada 'Zorro', y que se estrena en Prime Video el 25 de enero y tres días después en Televisión Española. Se trata de una historia llena de aventura en el siglo XIX en la cual el actor interpreta el papel de Diego de la Vega, un hombre dispuesto a desenmascarar a los asesinos de su padre para llevarlos ante la justicia.

"No me llamaron, hice siete castings", aseguró el actor madrileño respecto a cómo lo llamaron, en este caso no lo llamaron, para hacer la serie 'Zorro'.

¿Qué tiene de diferente esta versión de un clásico como El Zorro?: "Es un Zorro más joven y se ve cómo aprende a ser El Zorro, dando el paso de niño a hombre. Una serie muy divertida para toda la familia, acción, humor y algo de romance", comentó el intérprete valenciano.

Además admitió que en las muchas escenas de acción que tiene esta ficción "ha habido dolor, sí". A Bernardeau, por cierto. le mordió un burro: "Esto me lo dijo mi madre, es la teoría de mi madre para decir que soy alérgico a los caballos, yo me acuerdo del momento, pero no de cómo fue. Ya no soy alérgico".

Al hilo, el actor ha estado rodando con un caballo: "Tornado, un caballo gigantesco. Al principio no me hacía caso, es un caballo que tiene genio, no lo puedes poner cerca de otros caballos, cuando no le das las directrices se para, te mira…, es un caballo muy grande, musculoso..., un semental".

¿Pero cómo es rodar con el látigo?: "Es muy divertido, practiqué bastante, incluso me obsesioné en una secuencia para apagar una vela con él en toma. Cuando te golpeas, lo haces normalmente en la espalda".

¿Y sabía manejar la espada antes?: "Algo, de pequeño, pero nada como luego se hace aquí, aprendí a hacer la lucha con espada, a la toma 18 ya te duele todo, además te puedes hacer mucho daño", confesó. "Para hacer el movimiento bien y ligero tienes que quitar la punta a la espada para que no pese porque si no la muñeca no te da, tiene truco", añadió sobre hacer la zeta.

Bernardeau es un confeso amante del surf, y la serie se ha grabado en Canarias... "He cogido dos olas sólo porque si te haces daño es una movida". "Hay algo como de contacto contigo mismo y exponerte fuera de tu confort es bonito. Me encanta por la adrenalina, por el tipo de vida…", reflexionó acerca del deporte de la tabla y las olas.

Hace unos años casi se muere por una caída de un catamarán: "Fue lo más tonto que me ha pasado en mi vida. Navegaba con un amigo por un sitio donde he ido toda mi vida, el catamarán volcó y estuvimos 3 horas y media tirados en el mar, en una zona donde los multimillonarios pasan con sus yates, pero esos no paran..., hasta que uno paró, nos tendió la mano y nos ofreció una copa de champagne".