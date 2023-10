La razón por la que el público de 'El Hormiguero' se vistió de verde para recibir a Feid

'El Hormiguero' concluyó su semana con la visita del cantante, compositor y productor discográfico Feid, uno de los mayores representantes del reguetón a nivel mundial y que figura entre los cinco artistas más escuchados del mundo. El artista colombiano fue a presentar su nuevo disco titulado "Mor, no le temas a la oscuridad".

¿Qué siente Feid cuando un tema o una canción suya la escuchan 700 millones de personas? ¿Cómo hace para preservar su ego? "Mi familia, mis amigos, con la gente con la que trabajo, que son los mismos de siempre, me ponen los pies en el suelo".

"Creo que todavía estoy esperando mi golpe de suerte: he tenido canciones muy especiales para el público, pero no ha habido un proceso de la noche a la mañana, ha sido algo muy camellao", dijo el productor respecto a su éxito.

"Mor es la palabra mas chimba de Colombia: es una forma cortita de decir amor, pero más calle, más relajao, más informal", explicó el cantante respecto al título de su disco.

Ha publicado Feid unas normas para escuchar el disco: una de ellas es que se haga con la luz apagada: "para que se haga mas relajado, se sientan los valses". También se deben escuchar todas las canciones por orden, y no oírlo en soledad "porque se te puede meter el sapoperreíto".

"Quise experimentar con un montón de géneros y sonidos, probar otras vueltas, y me salió un disco especial, un poco raro", expresó el colombiano sobre su flamante disco. Además, el tema que más ha pegado de su trabajo es "Bubalú": "Que cada cual interprete si se refiere al chicle o no al escuchar la letra: a buen entendedor pocas palabras sobran".

Como Maluma, J Balvin o Karol G, Feid es de Medellín: "Cuando el regetón apareció en la ciudad, se fue apoderando de la generación mía; artistas como Balvin abrieron camino para que todos creyéramos que podíamos; allí los hay que quieren ser doctores, maestros y, también, reguetoneros", expresó el artista en relación a su ciudad natal.

El cafetero se rompió la rodilla en un concierto: "Tuve una lesión que se llama la triada triste (aliteración), que son todos los ligamentos que sostienen la rodilla. Fue todo bonito, cantar con la rodilla salida", explicó y bromeó sobre su lesión.

En un show en Madrid, ciudad que asegura tener literalmente en la piel: "Me lesioné y seguí cantando, y veía las caras de la gente como de dolor, y cuando bajé los paramédicos me dijeron que no podía seguir cantando así, y me envolvieron con gasas y cosas, y volví".

En el orden personal, Feid confesó que desayuna espárragos y que es un gran repostero, "mi especialidad es la torta de vainilla". Además, para el artista el verde es un color muy especial porque "representa la esperanza, las montañas de mi valle, las planticas de maría, la prosperidad..."; de hecho, buena parte del público vino vestida del color.