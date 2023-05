El rapero Anuel aviva su enfrentamiento con Karol G y Feid

No hay un solo día de paz para los que viven al límite. O para los que todavía no han sido capaces de superar a su ex. Eso es, al menos, lo que se deduce de la última publicación del rapero, reguetonero y cantante Anuel, que durante la pasada madrugada subió a su cuenta oficial de Instagram una foto con un fan en un concierto. Lo curioso de la instantánea, más allá de verle rodeado de los asistentes a su concierto, es el mensaje que se podía leer en la cartulina: "Fuck Ferxxo".

La referencia directa y casi amenaza en tiempos de redes sociales, hace alusión directa al también cantante de reguetón Feid, mucho más en boga actualmente que Anuel y presunta nueva pareja de la ex de este, la colombiana Karol G. Además, Anuel acompañaba la publicación en Instagram con un mensaje obvio: "Y esta se la dedicó a tu novio bb", se podía leer en la cuenta del cantante, famoso por ser hijo de uno de los directivos históricos de Sony Music en Latinoamérica.

Este nuevo episodio de la polémica entre Anuel y Karol G, que en las últimas semanas se había reavivado por el éxito "TQG" de la cantante junto a su compatriota Shakira, está al rojo vivo, tras los movimientos reportados de la última pareja de Anuel, Yailin, quien incluso según informan medios latinos en Estados Unidos habría intentado acercarse a Karol G en un gesto de buena voluntad tras cruzar declaraciones hace unos meses. Los fans de ambos, por supuesto, no han tardado demasiado en tomar partido.