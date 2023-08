Movistar Plus + pone fecha a 'That's My Jam' con Arturo Valls como presentador

A mediados de febrero de 2023 saltaba la noticia de que Jimmy Fallon llegaba a España aunque no de manera física. ''Hola a todos, soy Jimmy Fallon y estoy entusiasmado porque 'That's my Jam' llegará pronto a España. Descúbrelo en Movistar Plus+ con Arturo Valls”, revelaba el presentador norteamericano mientras Valls se emocionaba.

El show de NBC conducido Fallon ‘That’s My Jam’ por fin llega a España. La adaptación de este programa tendrá al famoso presentador y cómico español, Arturo Valls, como presentador, además de productor y verá la luz el próximo mes de octubre en la plataforma de streaming Movistar Plus+.

El viernes 8 de septiembre, en el FesTVal celebrado en Vitoria-Gasteiz, se podrá disfrutar de un pequeño adelanto de la mano del propio Valls acompañado del Director de Entretenimiento de Movistar Plus+, Juan Andrés García, el Gerente de Entretenimiento, Ángel Ayllón, y del productor ejecutivo de ‘Lacoproductora’, José Miguel Contreras.

Movistar ha querido lanzar un tráiler en el que se puede ver como el presentador valenciano está dirigiendo una orquesta, marcando el ritmo a la vez que la sintonía del espacio. Esta sería la sexta versión internacional del programa la cual ha visto la luz en países como Francia, Italia, Reino Unido, Mongolia y Alemania, donde dos parejas de estrellas invitadas se enfrentan a pruebas y retos para demostrar cuales son sus habilidades y conocimientos sobre la música. En la versión estadounidense han participado artistas como Ariana Grande, Kelly Clarkson, Rita Ora, John Legend, Blake Shelton, Normani, Taraji P. Henson o Taika Waititi entre otros.