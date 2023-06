Muere Anna Shay, estrella de "Bing Empire" de Netfilx

En enero de 2021, Netflix lanzó "Bling Empire", un formato que seguía la vida de un grupo de millonarios de origen asiático y en el que participó Anna Shay, la polémica hija de Ai Ouzimi, quien era nieta de un conde ruso, embajador del zar Nicolás en Japón, y Edward A. Shay, un fabricante de armas norteamericano que fue contratista de los servicios de defensa de Estados Unidos. Tras la muerte de su padre, la empresa fue vendida por un valor que superaba los 1200 millones de dólares, fortuna que se dividió a partes iguales con su hermano.

Sus excentricidades, reveladas sin pudor ante las cámaras, la llevaron del anonimato a la popularidad mundial en cuestión de días. Sobre todo, gracias a las jugosas peleas que Anna, divorciada cuatro veces y con un hijo de 29 años, casaba con Christine Chiu, su enemiga en “Bling Empire” y esposa del cirujano estético y descendiente de una dinastía imperial china Gabriel Chu. Sus acaloradas e infantiles discusiones elevaron la audiencia del reality de Nextlix, creado por los mismos productores de "Keeping Up with the Kardashians"

Sin embargo, durante las últimas horas se conoció, a través de un comunicado emitido por su familia y publicado por la revista "People", que Shay falleció como consecuencia de un infarto. "Nos duele profundamente anunciar que Anna Shay, una amorosa madre y abuela, estrella carismática y nuestro rayo de sol más brillante, ha fallecido a la temprana edad de 62 años por un infarto", comenzaba el escrito.