Nacho Abad confiesa cómo actuó cuando entró un ladrón en su casa de joven: "Lo primero fue..."

El periodista y presentador Nacho Abad ha sorprendido a la audiencia de 'Código 10' al compartir una experiencia personal de defensa propia. Durante la emisión de esta semana, donde se ha abordado casos de justicia y autodefensa, Abad ha revelado que, cuando era estudiante de Periodismo, vivió una situación angustiante en la que tuvo que defenderse de un intruso en su hogar.

"Llegué a casa y me encontré la puerta abierta. Lo primero que hice fue ir a la cocina y coger un cuchillo", ha confesado el presentador en directo. Con el arma en mano, Abad ha explicado que comenzó a revisar cada habitación en busca del intruso. "Fui registrando habitación por habitación. Si me hubiese encontrado al ladrón y me hubiese plantado cara, probablemente hubiese hecho uso del cuchillo, por miedo", ha relatado.

La confesión de Abad se ha producido durante la discusión en torno al caso de Pau Rigo, un anciano de 83 años de Porreres (Mallorca) que fue absuelto tras ser acusado de homicidio por disparar y matar a un ladrón en 2018. Rigo, quien actuó en defensa propia al temer por su vida y la de su esposa, había sido víctima de otro robo meses antes del fatídico incidente. El jurado del caso Rigo determinó que el anciano no tenía intención de matar, sino que actuó bajo una amenaza inminente. Aunque inicialmente hubo confusión en el veredicto, el tribunal aplicó el principio de "in dubio pro reo", beneficiando al acusado. Finalmente, Rigo fue absuelto y los responsables del asalto fueron condenados a prisión, además de ser obligados a pagar una indemnización por los daños ocasionados.

Por otra parte, Nacho Abad no ha dudado en empatizar con Rigo, argumentando que en situaciones de peligro es natural buscar cualquier medio para protegerse. "Lo que me pidió el cuerpo fue ir a por un cuchillo para defenderme", ha afirmado, subrayando que muchas personas que enfrentan este tipo de situaciones no tienen otra opción. Además, el presentador de 'Código 10' ha destacado la importancia de entender el miedo y la reacción instintiva de quienes se ven en peligro dentro de su propio hogar. "Es fácil juzgar desde fuera, pero cuando te ves en esa situación, lo único que piensas es en protegerte", ha agregado.