Netflix publica el primer avance de 'Sálvese quien pueda' con Belén Esteban en modo Pamela Anderson

"Inauguramos la nueva temporada de memes con estos 86 segundos de #SálveseQuienPueda", anuncia Netflix España en sus redes sociales, recordando que los tres primeros episodios del 'Sálvame' de la plataforma de streaming "llegan el 10 de noviembre". Habrá otros tres más adelante.

Un texto anunciador que acompaña un vídeo de apenas minuto y medio, que se trata de un avance del primer episodio, en el que cuatro de los protagonistas o colaboradores del histórico programa de Telecinco hacen de las suyas por las playas de Miami.

En escena aparece la simpar Belén Esteban embutida en un florido bañador junto a Terelu Campos pidiéndole una foto a un extranjero chapurreando el inglés: "Speakin english? Foto. One, two, three, four, allí", dice la madrileña indicando una caseta de socorro, tipo 'Los vigilantes de la playa' en la que se quiere retratar junto a sus compañeros.

Mientras Terelu y la Esteban suben a esta colorida torre de control junto a Kiko Matamoros y a Víctor Sandoval, una joven fan española aborda a la que fuera princesa del pueblo pidiéndole "por favor" e insistentemente una foto y la receta de su gazpacho.

"Espérame ahí", le dice Belén Esteban a su seguidora, a la que asegura que también la quiere. "La receta no se la des, que te plagia el gazpacho" y "si no la conoces, cómo la vas a querer", le malmete Sandoval mientras se fotografían los cuatro juntos.

"Baja y échate la foto ya", le insta Terelu, quien acto seguido asegura que "aquí huele a porro tol' rato". Por fin, Belen Esteban se hace la foto con su joven fan quien le piropea: "Qué guapa, Belén, qué bien te sienta Miami", a lo que esta sin pelos en la lengua replica que "tengo una barriga más grande que tu cabeza".