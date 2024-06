Nueva promoción y detalles de “El Diario de Jorge”

Telecinco ha sorprendido este viernes con una nueva promoción de "El diario de Jorge", el nuevo programa de la cadena conducido por Jorge Javier Vázquez, que pronto llegará a las tardes. Tras un 2023 con poca presencia en televisión, Vázquez recupera su lugar en la cadena y se encarga de presentar los primeros temas que se abordarán en este renovado espacio, producido por Boomerang TV, que recuerda al icónico "El diario de Patricia".

Al ritmo de Taylor Swift

“Todas las tardes vamos a contaros un montón de historias para entretenernos y divertirnos”, promete Jorge Javier en la promo. Entre los primeros temas que menciona están: “¿Os creéis la pareja del año pero no os ven futuro? Ven a contármelo. ¿No soportas que tu hijo parezca un marciano? Ven a contármelo. ¿Tienes fantasmas en casa? Ven a contármelo. ¿Te tocó la lotería y eso te arruinó la vida? Ven a contármelo”, animando al público al ritmo de "Shake it Off" de Taylor Swift.

Actualmente, Jorge Javier Vázquez aparece dos noches a la semana en "Supervivientes All Stars" y se prepara para su participación en la próxima edición de "Gran Hermano" y el revival de "Hay una cosa que te quiero decir". En esta nueva apuesta, promete “historias, sorpresas y mucha diversión”, esperando capturar la atención del público con su estilo característico.“El diario de Jorge” se estrenará el próximo lunes 29 de julio. El programa se emitirá de 16:00 a 17:30 horas, tomando el relevo de "Así es la vida" y extendiéndose media hora más para cubrir el primer tramo que hasta ahora correspondía a "TardeAR". Con esta propuesta, Telecinco busca revitalizar sus tardes y ofrecer un contenido fresco y entretenido para su audiencia, que están de capa caída en los últimos meses.