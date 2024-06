Emma García no se corta y le lanza una pulla a la cara a Jorge Javier Vázquez: “Eres un tocapelotas”

Este fin de semana, "Fiesta" comenzó con un plató completamente renovado, nuevos colaboradores y secciones frescas. El programa, presentado por Emma García, mantuvo su habitual entrevista al conductor de la gala dominical de "Supervivientes". Así, Telecinco recibió la visita de Jorge Javier Vázquez, quien no perdió la oportunidad de poner su toque personal en la conversación, provocando más de un momento tenso con la presentadora.

Demasiado puntilloso el presentador

Desde el primer minuto, Jorge Javier Vázquez se mostró inquieto y nervioso en el nuevo plató de "Fiesta". Su actitud no pasó desapercibida para la producción ni para Emma García, quien le pidió que se relajara. "Oye, por favor, ¿qué te pasa? Relájate," le decía Emma al ver su comportamiento. Jorge, fiel a su estilo provocador, comentó: "No hay cosa que más me guste en el mundo que encabronar a tu directora", lo que llevó a Emma a reprenderle nuevamente: "Jorge, no encabrones, te lo digo por la directora y por mí."

La situación continuó cuando Jorge Javier se negó a entrar al plató de inmediato, alegando superstición. "Es que soy muy supersticioso y no quiero entrar antes, ¿sabes lo que va a suceder ahí, no?" explicó. Emma, sin filtro, le contestó: "Te voy a decir una cosa, eres un tocapelotas." Jorge replicó rápidamente: "Oye, tocapelotas no, vamos a poner las cosas en su sitio."

Dudó de su participación

En un giro inesperado, fue Emma quien luego se mostró reticente a que Jorge Javier entrara al plató. "Ahora no quiero que entres," afirmó. Sin embargo, la curiosidad y la insistencia prevalecieron, y finalmente Jorge aceptó el recorrido por el renovado plató de "Fiesta". "Oye, qué grande," comentó sorprendido. Emma, orgullosa, añadió: "Ya ves qué pedazo de plató tenemos." Durante la visita, Jorge Javier hizo alusión a sus múltiples proyectos, señalando a Eva Espejo, la directora de "Fiesta", que había estado en una reunión de "Supervivientes All Stars" y le mencionaron que lo entrevistarían sobre sus nuevos proyectos. Emma, en tono irónico, le dijo: "Oye, cuando me lleves tú a visitar todos tus platós que tienes un montón." Jorge también recordó con nostalgia su antiguo plató de "Sálvame", ahora ocupado por "TardeAR". "Estaba en el de enfrente que fue mi casa durante 15 años," comentó. Emma aprovechó para revelar que serán vecinos, ya que el plató de "El diario de Jorge" ocupará el espacio que antes era de "Fiesta" y que ahora alberga "Así es la vida". "¿Sabes que vamos a ser vecinos, no? Porque al otro lado vas tú con tu diario," concluyó Emma.