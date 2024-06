'Supervivientes All Stars' ya tiene a su primer expulsado de la edición

La aventura de Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars' ha llegado a su fin después de una semana marcada por problemas de salud y dificultades personales. La influencer, conocida por su paso por 'Gran Hermano VIP 7' y 'Supervivientes 2023', fue la primera expulsada de esta novedosa edición, cumpliendo así su deseo de abandonar el concurso.

Desde el inicio de la competencia y para sorpresa de los espectadores, Adara mostró signos de querer abandonar. Su negativa a saltar del helicóptero durante el estreno ya evidenciaba que las cosas no irían bien para ella. Además, la proximidad de su anterior participación en el programa, donde fue finalista, parecía haberle pasado factura emocionalmente. La situación se agravó cuando sufrió una fuerte reacción alérgica que le desfiguró el rostro, obligando a los médicos del programa a evacuarla temporalmente de la playa.

El incidente de salud fue un punto crítico para Adara, la gota que colmó el vaso. La joven despertó con un intenso dolor y ardor en la cabeza, lo que la llevó a pedir ayuda médica urgente. Sus compañeros le proporcionaron unas gafas de buceo para que pudiera ver su rostro inflamado, momento en el que estalló en lágrimas de desesperación, exigiendo ser retirada del lugar. "Toda la puta cara desfigurada. Esto no es normal", clamó entre lágrimas. Tras ser evaluada por el equipo médico, Adara fue evacuada para realizarle pruebas. Aunque posteriormente se le autorizó a regresar a la playa, ella misma reconoció sus límites: "Necesito irme a casa con mi familia. Soy una guerrera pero a veces hay que dar prioridad a mi salud mental", comentó en una conexión en directo con el presentador Jorge Javier Vázquez.

La gala de expulsión de este jueves se desarrolló en un clima de tensión, con la audiencia dividida entre Adara Molinero y Olga Moreno, campeona de 'Supervivientes 2021'. Los porcentajes se mantuvieron muy ajustados, iniciando la gala con un 49,9% para Adara y un 50,1% para Olga. Finalmente, el público decidió salvar a Olga, cumpliendo el deseo de Adara de abandonar el concurso.

Adara, visiblemente aliviada, agradeció al público ser expulsada y ser la primera en dejar el reality de Telecinco: "Necesito estar con mi familia. No era mi momento, tenía mi edición muy reciente, no he pasado el duelo todavía, me ha pasado lo de la cara, esta edición es más dura todavía... lo he intentado, no he podido y no pasa nada", concluyó.

Por otra parte, tras la salida de Adara los concursantes enfrentaron el habitual proceso de nominaciones. Boscofue el nominado del grupo, y un empate entre Olga y Sofía Suescun fue resuelto por el líderAbraham, quien salvó a Sofía y nominó a Olga junto conJorge Pérez. Así, los nuevos nominados de la semana son Bosco, Olga y Jorge.