Nuria Roca sale en defensa de Genoveva Casanova: "Me parece todo muy peliculero"

Sin duda es uno de los temas de la semana. Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca disfrutaron de una velada de lo más completa en la capital de España el pasado 25 de octubre. Según lo que se sabe visitaron El Retiro, disfrutaron del flamenco y durmieron en casa de la mexicana. De este y otros temas se habló este domingo en el debate de laSexta en "La Roca" que presenta Nuria Roca. Llegado el momento la propia Nuria Roca intervino para defender a Casanova.

Marta Critikian, colaboradora del programa, indicóq que algunas personas culpan a Genoveva Casanova de que se hayan publicado las fotografías de dicho encuentro en las revistas del corazón. En ese momento Nuria Roca se ha pronunciado sobre este hecho, reconociendo que le "llama la atención" que le echen la culpa a ella y no digan nada sobre él.

"Si no quisieran que se les viera no hubiesen ido a El Retiro", ha señalado la presentadora. Además, ha confesado que le parece "muy peliculero todo" lo que se está diciendo sobre este asunto. En cuanto a si ella ha tenido la oportunidad de hablar con Genoveva Casanova, Nuria Roca ha confesado que ella habla con sus amigos y no de ellos. Además. ha destacado que "aquí el problema lo tendrá él, que está casado", defendiendo de esta forma a la mexicana.