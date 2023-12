Omar es el segundo expulsado de 'Operación Triunfo 2023': Revive la Gala 3

La tercera gala de 'Operación Triunfo 2023' , en la que se decidió si era Álex Márquez u Omar el segundo expulsado del programa presentado por Chenoa, se inició con los 15 supervivientes de la Academia cantando el eurovisivo tema de Beth "Dime". Insistió la directora Noemí Galera que esta gala era "un punto de inflexión".

Abrió fuego el nominado Omar interpretando una canción bellísima cargada de imágenes poéticas: "La canción más hermosa del mundo" del maestro Joaquín Sabina. Una versión bastante mejorable. Le siguió su rival en la velada, Álex Márquez con el tema "Ladrona" del grupo colombiano Morat, que más tarde actuaría en el plató del programa de Prime Video.

Una vez pasada la zona de peligro inminente, le llegó el turno al primer trío de la noche compuesto por Álvaro Mayo, Juanjo y Bea, quienes atacaron "Unholly", lujurioso tema de Kim Petras y Sam Smith.

La Oreja de Van Gogh también estuvo presente en la gala de anoche con un bello tema "Inmortal", interpretado por los benjamines Ruslana y Martin. Muy bien, especialmente ella. Les tomaron el testigo Violeta y Chiara con la canción "I kissed a girl" de Kate Perry. Sensualidad y reivindicación del querer libre.

Otra gran composición relevó al duo: "Tómame o déjame" de Mocedades en la prodigiosa voz de la maña Naiara, nómada favorita de la Gala 2. Seguidamente, otra terna: Lucas, Paul y Cris cantaron "Back For Good" de Take That.

El barrio del Albaicín llegó al escenario de 'OT' con el "Péiname, Juana" de La Plazuela interpretado por las andaluzas Salma y Denna.

Una vez pasadas las actuaciones, llegó la parte dura con la expulsión de Omar. Y tras la expulsión decidida por el público el programa continuó con las nominaciones en las que el jurado, con Cami de invitada. tomó la voz cantante. Antes, una buena noticia, Bea fue elegida lanómada favorita de la semana.

Tras conocer el criterio de los jueces por el que Denna, Salma, Paul y Violeta resultaron señalados, los profesores salvaron a Paul "por pasar una mala semana", mientras que los compañeros amnistiaron a la malagueña Salma; quedando por tanto como nominadas para la Gala 4 Violeta y Denna.