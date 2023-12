Suzete es la primera eliminada de 'Operación Triunfo 2023'

Anoche se emitió la Gala 2 de 'Operación Triunfo 2023' en Prime Video. Una velada en la que Suzete y Lucas partieron como nominados, y en la que Suzete resultó la primera eliminada de la Academia. Además, Vanesa Martín se incorporó como invitada al jurado perenne; y pudimos disfrutar de las actuaciones de Vicco y de Abraham Mateo.

Suzete defendió con raza su plaza en la Academia cantando "A song for you" de Leon Rusell, acompañada por Manu Guix al piano; mientras que su contricante por la salvación, el uruguayo Lucas, hizo lo propio, visiblementa más nervioso, con "Dígale" de David Bisbal. Unos temas que escogieron ellos.

Ruslana, Chiara y Bea continuaron la noche con la canción "Walk like an egyptian" de The Bangles regalando una divertida interpretación. Cogieron el testigo Álvaro y Denna que cantaron "El fin del mundo", tema de La La Love You.

Sucesivamente, la balada "Leave the door open", de Bruno Mars & co. unió en la velada musical al jotero Juanjo y a Cris. Por su parte, Álex Márquez y Violeta interpretaron "Quiero decirte", la canción de Ana Mena y Abraham Mateo, quien luego visitaría el programa.

Les siguieron Omar, Salma y Naira, trío al que les tocó en suerte un conocido tema de Laura Pausini: "Se fue". Finalizaron las actuaciones de los concursantes Paul y Martin interpretando de forma divertida un tema de George Baker titulado "Little green bag", tras el que se cerraron las votaciones.

Tras la expulsión de Suzete, subieron al escenario los artistas Vicco y Abraham Mateo para cantar "Tequiero". Una vez vivido este momentazo conocimos quién resultó el nómada favorito de la segunda gala: salió de la terna comformada por Paul, Naiara y Marti. Finalmente, el más votado resultó ser Naiara.

Finalmente, supimos que los nominados fueron Álex, Denna, Violeta y Omar. De los cuatro señalados, los profesores rescataron a Denna y los compañeros salvaron a Violeta.