'Operación Triunfo 2023' ya tiene a sus tres primeros finalistas: Naira, Paul y Juanjo

Chiara se convirtió anoche en la novena expulsada de 'Operación Triunfo 2023', tras considerar los seguidores del programa de talentos musicales de Prime Video que su defensa del tema "You oughta know", de Alanis Morissette, estuvo a menor nivel que la interpretación que hizo el uruguayo Lucas, el otro nominado, de la canción "I don’t want to miss a thing", de Aerosmith.

En las antípodas, Naiara, Juanjo (elegidos por el jurado) y Paul Thin (a elección de los profesores) obtuvieron las tres primeras plazas de finalistas de 'Operación Triunfo 2023', tras juzgar el jurado y el profesorado toda su trayectoria en la Academia amén de esta última actuación.

Entre Ruslana, Martin, Lucas y Bea saldrán la semana que viene los otros tres finalistas. Esta última, la madrileña, hubo de haber pasado directamente a la fase final a juicio del jurado.

Asimismo, el granadino Paul Thin fue elegido como nómada favorito de la semana tras su magnífica interpretación de "Paenamorar", tema de Paula Cendejas.