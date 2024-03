Pablo López cuenta en 'El Hormiguero' su anécdota más surrealista: "Imploraba que Ancelotti no me sacara a jugar"

'El Hormiguero' puso anoche la nota musical a la semana con la visita de Pablo López. El cantante malagueño tiene nueva gira, "10", con la que conmemora 10 años de carrera musical. El tour, que arrancó el 24 de febrero en Roquetas de Mar (Almería), le va a llevar por los principales teatros de España, así como también por grandes recintos y festivales.

"Os juro que no es flojera, pero es que me han pasado cosas tan bonitas estos años que no he tenido tiempo. El resto de canciones las quiero hacer muy bien", se pronunció el músico sobre la espera por su próximo CD.

"Yo me imagino las canciones como personas; mujeres y hombres. Las canciones, cuando pertenecen al público ya son muy cabroncillas... Sobre todo a la familia, que es muy crítica y te dicen alomejor que el disco anterior era mejor. Sigo el consejo de nunca eseñar una canción antes de terminarla, porque son como sietemesinas", abundó Pablo López sobre sus composiones.

¿Y a quién es la primera persona a la que le enseña las canciones? "Pues ahora me he ido a vivir solo, sin vecinos, y me he venido muy arriba. Cuando comparto una canción lo paso muy mal; prefiero enviarlas por mail en vez de por Whatsapp para que no me contesten rápido".

Sobre "Mira como bailan", su nuevo single "creo que si bailáramos más y habláramos menos nos iría mejor. Es una sensación de abrazar", comentó el artista en relación a su flamante canción.

Sobre su gira por la década en los escenarios, "he elegido sitios más peequeños e íntimos, hechos para la música; se consigue el silencio total y la oscuridad total dentro del escenario, y eso es muy bonito, hace que te reconcilies con la música", aseguró el cantautor de Fuengirola.

Cuando sale de gira, Pablo López empieza a tener sueños extraños y potentes: "Me ha vuelto a pasar: esta vez me fichaba Ancelotti para el Madrid y yo, en el banquillo, suplicaba que por favor no me sacara al campo. También soñé que Freddy Mercury me hacía macarrones".

Otro de sus relatos oníricos fue con Jorge Salvador, director de 'El Hormiguero': "He soñado que Jorge era coach de 'La Voz'. Entonces, yo estaba de buen rollo con Laura, Fonsi y Antonio, y los días que aparecía Jorge me daba miedo".

Mirando al pasado, Pablo López trabajaba en una orquesta, y una vez llegó a dormir en una mesa de plenos de un ayuntamiento: "Los ayuntamientos son como camerinos. Me he dormido en los bolos de verano hasta prácticamente de pie a las 7 de la mañana".

Fan declarado de Isabel Pantoja, especialmente de "Marinero de luces"; muy malhablado de pequeñito porque "aprendí a hablar en un bar con señores de 80 años";montó un bar con su hermano, "El 47", que "siempre estaba lleno pero era una ruina absoluta", sin embargo "fue una época muy bonita porque me enseñó a saber lo que quería hacer en la vida".