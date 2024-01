Quiénes son los ocho concursantes de "El Desafío", por Jorge Salvador

Durante la presentación de la nueva temporada del programa "El Desafío" de Antena 3, que este viernes emitirá su cuarta edición, Jorge Salvador, productor del espacio con 7 y Acción, quiso dedicarles a cada uno de los concursantes unas palabras sobre cómo percibió él el paso por el programa de Adrián Lastra, Chenoa, Marta Díaz, Mar Flores, Mario Vaquerizo, Mónica Cruz, Pablo Castellano y Pepe Navarro como concursantes.

Pepe Navarro, concursante de "El Desafío" Atresmedia

Pepe Navarro: "Bestial"

Es uno de los presentadores más conocidos y recordados de la televisión. Algunos de los formatos que el lideró se han convertido en historia de nuestra pequeña pantalla patria. Según Jorge Salvador, "estaba aterrorizado por hablar con Pepe. Por respeto, ¿cómo voy a pedir que se cuelgue con un arnés del techo? Es el concursante mas fácil, porque no ha dicho que no. Es un profesional bestial, y ha hecho auténticas barbaridades. Sólo digo una cosa, una cualidad suya, no tiene ningún ritmo".

Mar Flores, concursante de "El Desafío" Atresmedia

Mar Flores: "Puro espectáculo"

La top model española ha conquistado las pasarelas de todo el mundo y tras su paso por "Mask Singer" en 2021 y sus colaboraciones estos años en "Espejo Público" y "Y ahora Sonsoles" vuelve a la televisión a lo grande. "Vais a ver una Mar que no podéis ni imaginar. Mar Flores es puro espectáculo. Ya sabíamos que es una modelo espectacular, pero la veréis al cien por cien; ha hecho un esfuerzo titánico", destacó Jorge Salvador.

Mario Vaquerizo, concursante de "El Desafío" Atresmedia

Mario Vaquerizo: "Le incendiamos, a lo bonzo"

Ya sabemos que Mario vaquerizo se atreve con todo. Lo mismo presenta un programa que te hace de juez y jurado, que baila o se sube a un escenario a cantar. "Mario, es la risa: todo lo que hace, serio o no, lo hace divertido. Siempre tiene una sonrisa. Incluso le hemos incendiado, a lo bonzo, y mi único miedo era el pelo de Mario Vaquerizo", confiesa Salvador.

Chenoa, concursante de "El Desafío" Atresmedia

Chenoa: "Ha elevado el programa a arte"

Chenoa es otra todo terreno que lo mismo te presenta "OT" que hace una gira o un anuncio. La veremos en una faceta completamente diferente. Jorge Salvador destacó que "es un honor tenerla aquí en este momento, en este año de éxito que está viviendo. Ha elevado a arte este programa; ha hecho pruebas que cuando las parimos, luego las ha elevado a un nivel superior. Confieso hay dos pruebas..., en una de ellas, cuando terminó, todo el equipo se puso a llorar. No lo volveremos a conseguir".

Mónica Cruz, concursante de "El Desafío" Atresmedia

Mónica Cruz: "No puedo"

La conocimos en la serie ‘Un paso adelante’ de Antena 3, donde triunfó como actriz y bailarina. Desde entonces acumula éxitos televisivos en los que ha demostrado su talento pero ha llegado el momento de atreverse con un reto desconocido para ella. Salvador desveló que "siempre llegaba a plató diciendo 'no puedo', y siempre lo ha hecho bien".

Pablo castellanos, concursante de "El Desafío" Atresmedia

Pablo Castellanos: "Sorpresa de esta temporada"

Arquitecto y empresario. Desconocido para el público en general es su primera inmersión televisiva junto a Marta Díaz. Su matrimonio con María Pombo le ha puesto en el foco. "Pablo, como Marta, es virgen total en televisión. Ha llorado todos los días y la emoción que ha puesto... Va poco a poco, en cada prueba y no para de entrenar. Incluso tuvo una lesión en un dedo. Ha hecho un trabajo formidable es una de las grandes sorpresas de esta temporada", dice de él Jorge Salvador"

Adrián Lastra, concursante de "El Desafío" Atresmedia

Adrián Lastra: "

El actor ya ha triunfado en televisión, cine y teatro y ahora llega a ‘El Desafío’ dispuesto a superar un nuevo reto en su carrera profesional. "Adrian es todo fuerza, pasión, y lo lleva a todo. Para bien y para mal", explicó Salvador.

Marta Díaz, concursante de "El Desafío" Atresmedia

Marta Díaz: "Nos hemos enamorado de ella"

Es una de las influencers más reconocidas de nuestro país y ahora se atreve con uno de los retos más sorprendentes de su trayectoria profesional. Jorge Salvador contó en la presentación que "nos hemos enamorado de ella. Ha llorado todas las veces. Y otra cosa maravillosa: no tiene filtro, todo lo dice ("Todo lo que se me pasa por la cabeza", apostilla ella). Es otra de las grandes sorpresas".