Paula Vázquez y Chenoa reclaman más presencia femenina en televisión: "No nos vamos a callar"

Que en la televisión siguen predominando los programas presentados por hombres, especialmente en el prime time, es un hecho y Paula Vázquez y Chenoa han reflejado esta situación en 'La ventana' de la Cadena Ser, solicitando que se incremente la presencia femenina.

La presentadora gallega, que en las próximas semanas se embarcará hacia América Latina para grabar la primera edición del particular 'Pekín Express' de TVE, 'Hasta el fin del mundo' , ha admitido que el ente público "está marcando un antes y un después", aunque

Cabe recordar que, en estos momentos, Itziar Miranda es la única figura femenina que presenta un concurso en las principales cadenas de televisión con 'La Pirámide', mientras que otros formatos como 'Pasapalabra' o 'Agárrate al sillón' están protagonizados por rostros masculinos: Roberto Leal y Eugeni Alemany, respsectivamente.

"En pandemia no quedó ni una sola mujer, más que informativos. En entretenimiento no quedó ninguna. Es por lo de siempre, somos pasajeras de segunda en muchas ocasiones", ha proseguido Vázquez.

"Ya va siendo hora de que nos den ese lugar en prime time", ha añadido la también presentadora del 'Benidorm Fest', "no queremos excluir a los hombres, ni mucho menos, pero esto hay que hacerlo más diverso. Tiene que haber una amalgama de modelos de identidad".

Chenoa, que actualmente cuenta con un espacio en el prime time de los martes en La 1 con 'Dog House', ha sido más contundente: "Al final lo que hacen es decirnos que no digamos muchas cosas y nos callemos. No, no nos vamos a callar. Es más que obvio ver las desigualdades que todavía existen".

"Las que tenemos un micrófono y podemos decir y que alguien nos escuche lo tenemos que decir. Es verdad y no pasa nada por decirlo, lo que hay que hacer es intentar que no suceda", ha denunciado la cantante.

Pero esto va a más allá de las mujeres, ha explicado la artista, poniendo como ejemplo el tema de la edad: "Faltan veteranas. En EE.UU. los mejores programas los llevan mujeres con una edad determinada",