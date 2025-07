Chenoa lidera la revolución perruna de RTVE con “Dog House” y seis historias de adopción real

RTVE se lanza al terreno emocional con “Dog House”, pero lo hace sin caer en la lágrima fácil. El programa, presentado por Chenoa, se centra en lo que ocurre dentro de un refugio de animales cuando alguien se plantea adoptar un perro. No hay trampa, ni cartón, ni sofá en plató: solo cámaras discretas, perros con pasado y humanos con intenciones. A veces buenas, a veces mejorables.

El formato, que ha funcionado ya en media Europa, aterriza en España con una estructura sencilla: personas que llegan buscando compañía, perros que esperan no volver a la jaula. La conexión —o no— se da delante de la cámara, sin guion. Y eso es parte de su atractivo.

La presentadora no está de florero. Chenoa adoptó hace poco a una perra, "Cloe", y sabe lo que implica convivir con un animal que no te viene envuelto en lazo. Eso da pie a una conducción con más naturalidad que azúcar. Y se agradece.

Los perros no están idealizados. Hay viejos, miedosos, hiperactivos, encantadores o directamente bordes. Los candidatos a adoptantes también vienen con sus cosas. Lo que “Dog House” hace bien es no edulcorar el proceso: lo muestra tal cual, con sus encuentros acertados y sus citas fallidas. Porque no siempre hay flechazo, y eso también forma parte de la historia.

En el fondo, el programa funciona porque no pretende dar lecciones. Solo pone el foco donde habitualmente no se enfoca: en refugios reales, con trabajadores reales y animales que siguen ahí cuando se apagan las cámaras.

Es televisión pública, sí, pero sin discurso de sobremesa. Y eso ya es bastante.