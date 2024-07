Dani Mateo se burla de la ciudad de Nueva York: "Bienvenidos al siglo XX"

El pasado lunes, la ciudad de Nueva York fue noticia. Una de las ciudades más extravagantes del planeta Tierra, que alberga a grandes multitudes de famosos, presentó de manos de su alcalde un utensilio para la limpieza de la ciudad, muy novedoso para ellos pero que en España es bastante usual, el cubo de basura. La noticia ha sido bastante comentada en redes sociales y llegó a la mesa de la redacción de "Zapeando" en la tarde de ayer y su maestro de ceremonias, Dani Mateo, no dudó en burlarse de la Gran Manzana.

Una ciudad del siglo XX

Dani Mateo no dudó en comentar la noticia en Zapeando con su característico humor irónico. "Están que se salen", exclamó al hablar sobre una ciudad estadounidense que recién ha implementado contenedores de basura. "El hecho de tener la ciudad llena de ratas no les había hecho conectar los puntos", agregó, desatando risas entre sus compañeros.

Mateo también hizo bromas sobre cómo la ciudad "acaba de llegar al siglo XX" con la instalación de estos contenedores, y pidió que no se les apresure y se les permita disfrutar "de este avanzado sistema por algunos años, ya que para ellos es completamente nuevo". Continuó con su tono sarcástico: "Cuando se acostumbren, les enseñamos lo de los colores de las bolsas para reciclar". María Gómez añadió con ironía: "Si están alucinando con el camión de basura, cuando descubran el tren de la bruja...". Por su parte, Berta Collado comentó: "Y cuando les pongan las botellitas con el tapón que no se puede cerrar...", espetó finalmente la colaboradora del magazine vespertino de laSexta, dejando claro que este tema les ha venido como anillo al dedo a un programa de humor como es "Zapeando", que no han perdido la oportunidad para evidenciar a toda una gran ciudad como es Nueva York.