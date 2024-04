Rels B explica en 'El Hormiguero' su sueño rapero frustrado: "Me compré un Ferrari, lo conduje tres veces y lo cambié por un Mini"

En una noche de música, 'El Hormiguero' dio la bienvenida a un invitado de renombre: el talentoso cantante mallorquín Daniel Heredia Vidal, más conocido como Rels B. A sus 31 años, se ha consolidado como uno de los referentes más destacados de la música urbana, cautivando a audiencias de todas partes con su distintivo estilo.

La razón de su visita no fue otra que la presentación de su último álbum, 'A new star is born (1993)', que ha generado gran expectación desde su lanzamiento hace unos días. Durante su participación en el programa de Pablo Motos, Rels B compartió anécdotas y detalles sobre este nuevo trabajo que ya tiene más de 300 millones de reproducciones.

El impacto de Rels B en la escena musical española ha sido notable, marcando un hito al firmar el tercer mejor debut de un artista español a nivel mundial en Spotify. Con su innovador enfoque y su habilidad para conectar con el público, su nuevo proyecto se perfila para convertirse en álbum del año en el género urbano en español.

Entre las anécdotas compartidas durante la entrevista, Rels B reveló una experiencia inusual con un Ferrari, símbolo de estatus para muchos, pero que no terminó de conquistar al artista. "Me compré un Ferrari, lo conduje tres veces, y lo vendí", confesó entre risas, explicando que la atención que recibía mientras conducía le resultaba incómoda. Optó entonces por un vehículo más discreto y práctico, un Mini, que se ajustaba mejor a sus preferencias.

El recorrido de Rels B hasta la cima de la industria musical no ha sido convencional. Recordó cómo, en medio de la crisis, encontró una fuente de ingresos a través de YouTube, donde sus vídeos musicales le reportaban unos modestos 100 euros al mes. Sin embargo, fue un "inesperado ingreso" de 400 euros lo que le hizo reflexionar sobre el potencial de vivir de su pasión por la música.

Durante la entrevista, Rels B también compartió detalles sobre sus próximos proyectos, destacando un concierto muy especial en Nueva York, una ciudad que representa para él un hito en su carrera y una oportunidad para cumplir el sueño de mostrarle la Gran Manzana a su madre. "He querido hacer un concierto allí porque mi madre no conocía la ciudad. Quiero ver su cara mirando los rascacielos", afirmó.

Con su sinceridad y humildad, Rels B cautivó tanto a la audiencia del programa como a Pablo Motos, demostrando que más allá del éxito y la fama, sigue siendo el mismo chico que luchaba por hacer realidad sus sueños.