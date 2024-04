Tamara Falcó “vuelve loco” a Pablo Motos tras conocer al hijo de Ana Boyer

Este miércoles 24 de abril llegaba al mundo el nuevo miembro de la familia Preysler, con el nacimiento del tercer hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco. Los miembros del mediático clan acudieron rápidamente a ver al retoño para ver a quién se parece, comprobar que la mamá está bien tras el parto y a sacarse la correspondiente foto para las redes sociales. Al menos así ha hecho este jueves Tamara Falcó, que presumía de nuevo sobrino en su cuenta personal de Instagram. Tan feliz se la veía, que todos esperaban su aparición en la mesa de tertulia de ‘El Hormiguero’. No obstante, la marquesa de Griñón no ha tenido ninguna palabra hacia el nuevo miembro de su familia ni ha querido compartir detalle alguno que amenizase la jornada.

Tamara Falcó con su nuevo sobrino Instagram

Cuando Pablo Motos despidió al invitado del día, el chef Dabiz Muñoz, llegó el turno de la mesa de tertulia en la que Tamara Falcó toma asiento junto a Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. Comenzaron charlando sobre la tortilla que el marido de Cristina Pedroche había preparado y con la confesión de la hija de Isabel Preysler de que a ella no se le da especialmente bien la tortilla francesa, pese a tener el título de chef. Después de las bromas pasaron a hablar de la posible dimisión de Pedro Sánchez y parecen todos conformes con la idea de que el presidente de Gobierno no puede parar el país por una cuestión personal. Aunque su ánimo se haya visto resentido tras abrirse diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, Juan del Val y sus compañeras de debate se explayan sobre lo incorrecto de su decisión y las posibles resoluciones al problema. Incluso han hecho una quiniela en el programa para el lunes, cuando el mandatario dé a conocer su decisión final.

Pero siempre que se trata un tema serio en la recta final de ‘El Hormiguero’ se ameniza con algo de humor. Así llegaba el momento de Tamara Falcó, aunque el propio Pablo Motos le indicaba que se habían quedado sin minutos en la escaleta para dejarla brillar: “Se nos ha ido el tiempo, que tenemos el tema favorito de Tamara, que al final no lo podemos sacar hoy”, se excusaba. “¿Cuál era?”, se pregunta la marquesa, “el de los pies”, responde el presentador. Ella no esperaba esa respuesta y rechistó con gracia: “No, el mío era el último, el de Taylor Swift. No, no. Vamos a por el de los pies, el de los aviones…”, se trastabillaba la colaboradora desesperando a su jefe.

Imagen de la mesa de tertulia El Hormiguero

“Me vas a volver loco”, le ha saltado Pablo Motos haciendo un gesto de hartazgo, pero todo en clave de humor y exagerando su reacción. Esto ha dado pie a un simpático instante que demuestra lo bien que se lleva Tamara Falcó con sus compañeros de ‘El Hormiguero’, pues ha contestado a su jefe con un espontaneo “pareces mi padre”, lo que ha robado las carcajadas de todos. Aun así, la marquesa de Griñón ha tenido un instante de gloria en la recta final del espacio, justo cuando el presentador se despedía de la audiencia, aunque todos esperaban que le reservase un pequeño hueco a Ana Boyer y Fernando Verdasco, pero especialmente a su nuevo sobrino. No hubo tiempo.