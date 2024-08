RTVE cambia el horario de emisión de 'Invictus, ¿te atreves?'

La situación de 'Invictus, ¿te atreves?', programa de entretenimiento y humor conducido por Patricia Conde, ha llegado a un punto crítico. El formato, basado en el programa británico 'A League of Their Own' y que mezcla deporte, humor y famosos, no ha logrado captar la atención del público español. Tras sus primeras siete emisiones, el programa ha registrado una media de audiencia de apenas un 5,8%, con un punto bajo especialmente preocupante del 1,8% en su sexta entrega, emitida el 19 de julio, alcanzando solo a 101.000 espectadores.

A pesar de estos bajos datos, que han generado que se comience a cuestionar su viabilidad y su inversión, RTVE y la productora Boxfish TV, conocida por otros proyectos como 'Bake Off: famosos al horno' y 'El gran premio de la cocina', acordaron inicialmente una primera temporada de 13 episodios. Cada uno de estos ha representado un coste significativo para la cadena pública, con un presupuesto de 411.855 euros por episodio, sumando un total de 5.354.000 euros. De estos costos, 411.657 euros han sido destinados a la productora y solo 1.582 euros corresponden a gastos internos de RTVE.

A la luz de estos resultados, RTVE ha decidido mover el programa a una franja horaria mucho menos favorable, relegándolo a la madrugada. Este viernes, la octava entrega del show no comenzará hasta las 01:50 horas, finalizando a las 03:30. Esta decisión se produce después de que la cadena haya optado por emitir dos películas en la franja de prime time, dejando 'Invictus, ¿te atreves?' como un contenido de relleno nocturno. Esta decisión de TVE refleja las dificultades que enfrenta el programa para cumplir con las expectativas de audiencia. A pesar de haber alcanzado su mejor cifra el 1 de julio, con un 8,7% de share, esta cifra se logró gracias a la emisión previa de un partido de fútbol de gran audiencia, lo que no ha sido suficiente para asegurar una base sólida de espectadores.

Imagen de uno de los programa de 'Invictus, ¿te atreves?' RTVE

Con la audiencia claramente en declive, la nueva franja horaria podría ser la última oportunidad para el programa de mejorar sus números, aunque la posibilidad de alcanzar un público significativo a esas horas parece limitada. Esta reubicación a altas horas de la madrugada sugiere que RTVE está preparándose para una posible cancelación, haciendo de 'Invictus, ¿te atreves?' un claro ejemplo sobre las dificultades que supone el adaptar formatos extranjeros y la gestión de recursos en la televisión pública española.