TVE anuncia la nueva ubicación de 'Invictus, ¿te atreves?'

El nuevo programa 'Invictus, ¿te atreves?', presentado por Patricia Conde, ha sido reubicado en la parrilla de La 1 debido a los cambios necesarios para emitir la Eurocopay el regreso del popular 'Grand Prix' al prime time de los lunes. Este ajuste se ha implementado desde el lunes 1 de julio, cuando 'Invictus, ¿te atreves?' se emitió después del partido de octavos de final entre Portugal y Eslovenia.

La decisión de mover 'Invictus, ¿te atreves?' al viernes 5 de julio a las 23:05 horas surge como una estrategia para mantener el impulso de la audiencia generada por la Eurocopa. El último programa, que se benefició de emitirse tras el partido de octavos de final, alcanzó un 8,7% de share, el mejor dato hasta ahora, aunque todavía considerado bajo para los estándares de La 1. Con la reubicación al viernes, el programa buscará aprovechar nuevamente la audiencia del partido de cuartos de final entre Portugal y Francia.

Tradicionalmente, la franja de los viernes por la noche en La 1 estaba reservada para películas, por lo que la parrilla ha sufrido un notable cambio. En esta primera semana de la nueva ubicación, 'Invictus, ¿te atreves?' tendrá una ventaja adicional no solo por el impulso de la Eurocopa, sino también porque 'Tu cara me suena', de Antena 3, emitirá un recopilatorio en lugar de una nueva gala. Sin embargo, en las semanas siguientes, el programa de Patricia Conde se enfrentará a una dura competencia con la semifinal y la final de 'Tu cara me suena'.

Por su parte, el 'Grand Prix', que regresó en 2023 tras más de una década de ausencia, se convirtió en el mejor estreno del año en televisión, liderando su franja horaria en sus siete entregas. Este éxito ha llevado a TVE a mantener el programa en la noche de los lunes para repetir la exitosa estrategia. Sin embargo, este año la competencia será más dura, ya que Telecincoha decidido emitir 'Supervivientes All Stars' el mismo día, en un intento por frenar los buenos datos del 'Grand Prix'.