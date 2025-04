Ryan Gosling protagonista de ‘Star Wars Starfighter’: fecha de estreno y tráiler de la nueva película

Hacía tiempo que los medios de comunicación estaban detrás de la noticia y se había filtrado que era probable que Ryan Gosling protagonizara la nueva película de‘Star Wars’ bajo la dirección de Shawn Levy ("Deadpool & Lobezno"), pero ya ha llegado la confirmación. Y no solo eso. Ha sido durante la celebración de la Star Wars celebration de Tokio, cuando la compañía Lucasfilm, de Disney, ha hecho público el nombre de la cinta, que será ‘Star Wars: Starfighter’ y la fecha de estreno: apunten agendas para los fanes ya que habrá que esperar, pero merecerá la pena: 28 de mayo de 2027.

Será el día que la película aterrizará en los cines del todo el mundo. El actor Ryan Gosling será la gran estrella que protagonizará el film, que viene a dar continuidad a los acontecimientos después de ‘Episodio IX: El ascenso de Skywalker’.

Para hacer público el hecho, el propio actor, ha aparecido en pantalla para contar una de las frases míticas de Han Solo, como no podía ser de otra manera: “Nunca me hables de probabilidades. Estar aquí y veros a todos me inspira todavía más a hacerla. Hay mucha creatividad, imaginación y amor en esta sala. Es un gran recordatorio de lo mucho que las películas significan para nosotros, sobre todo estos filmes. La Fuerza es algo misterioso, pero aquí estoy, la Fuerza son los fans. Todo lo que podemos esperar es ‘que los fans nos acompañen’”.