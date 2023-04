El inesperado mazazo que 'Sálvame' le ha dado a Antonia Dell'Áte

El programa de ‘Sálvame’ ha vuelto a hacer de las suyas. Tras el gran impacto de la maternidad subrogada de Ana Obregón a finales de marzo de 2023, el programa de Telecinco trajo al imitador Josep Ferré convirtiéndose en la llamativa Antonia Dell’Atte. El cómico no pasó desapercibido imitando a la perfección a la italiana, tanto es así que hasta la propia Dell’Atte quiso darle la enhorabuena mediante Mayte Ametlla, colaboradora del programa. "¡Me encanta la ironía! Yo soy así, ironía y buen humor. Me encanta, creo que es la mejor imitación de este gran humorista", decía a través de un audio.

La llamada en directo a Antonia Dell'Átte Mediaset

Tras la felicitación de la ex de Alexandro Lequio, el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, propuso realizar una videollamada para que hubiera un careo entre la real y el imitador. Lo que ella no se imaginaba era el precio que iba a pagar. David Valdeperas, director del programa, no quiso perder detalle del momento por lo que ordenó que ‘’cogieran la pantalla’’. Fue justo en este momento cuando llegó un golpe inesperado para la modelo.

La cámara de ‘Sálvame’, al enfocar el teléfono móvil, dejó al descubierto varias veces el número particular de la presentadora. "¡Cuidado, que no se vea el teléfono, Maite!", advertía, demasiado tarde, el presentador. Este hecho no pasó desapercibido entre los telespectadores del programa quienes comentaron lo sucedido. ‘’Ha salido el número de Antonia Dell’Átte en la tele CHILLO #yoveosálvame’’, decía uno de los espectadores.

''Acaba de salir el teléfono completo de Antonia Dellate #yoveosalvame'', escribía otro usuario.

La italiana no se ha pronunciado al respecto pero no sería extraño que tras la filtración de su número personal reciba numerosas llamadas telefónicas. Por otro lado, el portal 'MiTele' ha editado la emisión del último programa de 'Sávame' eliminando las secuencias en las que se podía ver el número de la afectada.