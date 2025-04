Sofía Suescun se moja y elige el mejor concursante de 'Supervivientes 2025'

Sofía Suescun siempre da que hablar cuando sale en televisión. La presencia de la influencer navarra es única y lo demuestra cada fin de semana en 'Socialité', acercando a los telespectadores del magacín matinal de fin de semana de prensa rosa y crónica social de Telecinco los mejores momentos y las últimas novedades de los reality de Mediaset, en este caso 'Supervivientes'. Suescun lo ha tenido bastante claro y a pesar de su expulsión, se ha mojado y ha elegido a Makoke como la mejor superviviente de esta semana.

Una luchadora nata

Durante la semana del 31 de marzo al 4 de abril, Makoke se ha ganado el título de mejor superviviente para Sofía Suescun, una de las voces más activas y críticas sobre el reality. La influencer ha elogiado la actitud de la concursante tras el accidente que la obligó a ser evacuada y hospitalizada, resaltando su fortaleza y determinación para seguir adelante pese al dolor. “Me encanta su momento de superación, de valorar el concurso, de dónde está, de las circunstancias, el dolor y, a pesar de eso, ella firme en continuar y valorando la oportunidad”, expresó Sofía con admiración. Asegura que Makoke no solo ha sido protagonista por el accidente, sino también por cómo ha sabido transformarlo en un punto de inflexión emocional. "La he visto esta semana vivir y aparecer", remató Sofía, dejando claro que la actitud de Makoke ha brillado por encima del resto de sus compañeros en esta complicada semana.

En el extremo opuesto se encuentra Laura Cuevas, a quien Sofía ha señalado como la peor concursante de la semana. La ex ganadora de 'Supervivientes' ha cargado contra la actitud de Laura tras el accidente de Makoke, criticando la falta de empatía que mostró al burlarse de la caída y de los gritos de dolor de su compañera. “No me ha gustado nada ese momento, esa cobardía para decir las cosas claras y, sobre todo, cuando han estado cuestionando (Laura y Joshua) el dolor de Makoke”, sentenció Sofía con contundencia. Además, la navarra ha reprobado que Laura cuestione la relación de Makoke con su pareja fuera del concurso, considerando que no está en posición de juzgar. “Laura, no eres la más indicada porque tienes a tu marido que dice que le has puesto los cuernos. No eres la más indicada”, disparó, dejando en evidencia la polémica personal que rodea a Cuevas desde el exterior.