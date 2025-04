La audiencia condena a Makoke y es expulsada de 'Supervivientes 2025'

Makoke ha tenido una semana muy complicada en Honduras, que se salda nada más y nada menos con una expulsión. Tras ser desterrada por sus propios compañeros, trasladada a los servicios de emergencias del reality tras una aparatosa caída durante las pruebas de habilidad, ayer se confirmó que la audiencia le ha dado la espalda, expulsándola del concurso de Telecinco, salvando anoche a Koldo Royo y Carmen Alcayde, en otra gala llena de emociones y tensiones.

Una caótica semana para Makoke

Tras la salida inesperada de Rosario Matew, la tensión se apoderó de 'Supervivientes' con Koldo, Makoke y Carmen Alcayde como los tres nominados en riesgo de abandonar la aventura. La audiencia fue la encargada de decidir su destino, y la primera buena noticia llegó para Koldo, quien fue salvado por el voto popular. Su reacción fue de auténtica alegría y alivio. El duelo final se centró entre Carmen y Makoke, ambas colaboradoras habituales de Telecinco, lo que añadió aún más expectación al momento. Con un ajustado 54% frente a un 46%, los espectadores optaron por que Carmen continuara en el concurso. El anuncio, hecho por Jorge Javier Vázquez en pleno directo, desató la euforia de Alcayde, que corrió a abrazar a su compañero Montoya y ambos acabaron celebrándolo por el suelo. Por otro lado, Makoke quedó abatida, especialmente tras su reciente regreso al programa luego de haber estado hospitalizada por una caída.

Pero la experiencia de Makoke en 'Supervivientes' aún no había llegado a su fin. A pesar de la tristeza inicial, la concursante no tardó en mostrar algo de entereza, agradeciendo la oportunidad de haber participado y confesando sus ganas de reencontrarse con su pareja. Laura Madrueño intentó consolarla reconociendo su entrega y espíritu luchador, recordándole lo mucho que había peleado por estar en el programa. Sin embargo, aún quedaba una sorpresa más. Contra todo pronóstico, Makoke fue trasladada a Playa Misterio, donde tendría una última oportunidad antes de su expulsión definitiva. Jorge Javier le comunicó que ese sería su nuevo hogar hasta el domingo, momento en el que el público decidiría si ella u otros nominados como Manuel, Ángela Ponce o Nieves serían los próximos en abandonar. Entre nervios y humor, Makoke exclamó: “¡No me expulséis más, que ya lo habéis hecho una vez!”, dejando claro que todavía tenía ganas de seguir luchando.

La pareja, nominada

Koldo se ha librado esta vez de la expulsión pero volverá a ser juzgado por la audiencia una semana más. El chef no estará solo ya que Gala es la segunda nominada de esta semana a la que se le une la pareja de moda de Telecinco en 2025, Anita y Montoya, formando un grupo de nominados de auténtico vértigo.