El “súperbloqueo” llega a “La Voz"

Sinceramente, no nos dan respiro. En Antena 3, en general en Atresmedia TV, están empeñados en fijarnos a la tele cada noche. Si no es con una cosa, es con otra. Que si “El Hormiguero”, que si “Tu Cara Me Suena”, que ahora también con “The Floor”, el adictivo concurso que se sacaron de la chistera… En fin, que siempre hay una razón de peso para abrir esa ventana al entretenimiento en nuestro salón, pero es que hoy la cosa, además, es a otro precio. Esta noche no hay más remedio que pillar algo para picar y sentarnos a esperar el estreno de la nueva edición de “La Voz”.

Ya no sólo es por el espectáculo, la calidad y el talento que, una edición tras otra, sabemos de sobra que viene de serie con este concurso, sino por la diversión y el buen rato que echamos vendo la competencia y las pequeñas zancadillas que se hacen los coachs, unos a otros, con el fin de quedarse los mejores talents para sus equipos. Sobre todo, si este año les dan nuevas armas.

De esto nos enteramos en la rueda de prensa previa al lanzamiento de esta noche, en la que pudimos comprobar la distensión y ese cálido ambiente familiar que habita en el impresionante plató de “La Voz”, donde nos encontramos a Carmen Ferreiro y Encarna Prado, directoras de Entretenimiento de Atresmedia TV y Boomerang TV, las productoras de este formato en España, y anfitrionas de este evento. Fueron ellas las que nos desvelaron dos secretos. El primero, que este año, además de las más de diez mil solicitudes para concursar en el programa, han querido sorprender aAntonio Orozco, Luis Fonsi, Pablo López y la retornada Malú con la audición a ciegas de, nada más y nada menos que, Maluma. Así es, la estrella colombiana será el padrino de la undécima edición de este formato. Ahí es nada. Habrá qué ver cómo reaccionan los coachs cuando lo escuchen.

Y la segunda sorpresa fue el anuncio de la nueva regla del concurso. No para los talents, pero sí para los coachs: el “súperbloqueo”, que no es otra cosa que darle un arma a un mono. Resulta que ahora, durante las audiciones a ciegas, cada coach tendrá, además de los ya tradicionales bloqueos, dos oportunidades para volver a dar la vuelta a uno de sus compañeros. Es decir, que alguno de los coach esté intentando convencer a un talent para llevarlo a su equipo, otro coach, pulsando el botón rojo, lo puede dejar con la palabra en la boca para girarlo de nuevo y sacarlo de la disputa. “Una pequeña ‘putada’ que nos hacen”, protestó Pablo López, con una sonrisa pícara en su rostro. A lo que Malú contestó diciendo que “es la única manera de competir legalmente y sin mentiras con estos señores, porque aquí hay gente (señalando con una ceja a Antonio) que ofrece pucheros, o colaboraciones en un concierto en el ‘WizInk’ (apuntando a Fonsi), o recitando poemas como el que tengo al lado (Pablo) para engatusar a los concursantes. Yo sí les ofrezco verdad”. Lo cierto es que, mirando sus reacciones, la cosa promete bastantes risas.

Quien no podía ocultar su alegría por el regreso del formato era, evidentemente, la imponente Eva González. Ella volverá a ser ese puente que conecta a estos cuatro locos geniales y sus asesores, cuando les corresponda (esta temporada serán Nathy Peluso, Lola Índigo, Abraham Mateo y Cali & el Dandee), con los talents, sus historias y, por supuesto, con los televidentes. Eva disfruta una barbaridad haciendo su papel de conductora y eso se nota al otro lado de la pantalla, su sensibilidad llega a nuestro salón. También su buen rollo.

Antes de ponerse serios, sólo por un momento, Encarna y Carmen nos contaron que, si bien no es fácil encontrar acomodo en las apretadas agendas de estos cuatro fenómenos musicales, los asesores y las estrellas invitadas, son precisamente los coachs quienes ponen toda su voluntad para priorizar las grabaciones de “La Voz”con un gran sentido de pertenencia por el programa. “Es que es llegar aquí y volver a casa, huele a hogar”, confesó Luis Fonsi, algo que Antonio Orozco reafirmó: “el año que no pude estar, lo eché muchísimo de menos, como le habrá pasado a Malú el año pasado”, a lo que la madrileña asintió.

Sobre los concursantes poco nos pudieron adelantar, sólo que por primera vez hay un grupo de hasta ocho voces optando por entrar al programa, que participantes de hasta veinte nacionalidades diferentes de, prácticamente, todos los continentes, que cada vez hay más estilos, idiomas y expresiones culturales diferentes, pero que todos ellos encuentran en la verdad de la música la mejor manera de expresar sus emociones. Y es que de eso va “La Voz”. Nada qué hacer, habrá que verlo.

“El Regreso” de Miriam Rodríguez como quinta coach

Miriam Rodríguez, quien fue asesora de “La Voz”, vuelve a “El Regreso” como quinta coach para ser la encargada de rescatar aquellos descartes de los coachs e ir conformando su propio equipo, dando una segunda oportunidad a esas voces que, a pesar de la confianza en su talento, se habrían quedado sin plaza. Los rescatados se enfrentarán entre sí durante todas las fases del programa y, al final, se decidirá quién compite en igualdad de condiciones en la fase final de “La Voz”. “El Regreso” podrá verse en atresplayer, de la mano del Banco Santander, tras cada gala de “La Voz”.