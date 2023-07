Miriam Rodríguez: «Sin saberlo, necesitaba este programa, por eso estoy feliz»

La brutal calidad de la décima edición de «Tu cara me suena» no solo se vio reflejada en los datos de audiencia, que volvieron a poner al formato original de Antena 3 como líder absoluto durante todas las noches que se emitió, alcanzando un 18,9% de cuota de pantalla y 1,8 millones de espectadores de media, sino que también se hizo evidente con la disputadísima final que pudimos ver anoche y que dejó a Miriam Rodríguez como ganadora tras una alucinante actuación como Lady Gaga, cantando «Always remember us this way», con un 35% de los votos. Andrea Guasch, muy cerca de ganar, y Merche ocuparon el segundo y tercer lugar tras una gala para el recuerdo. Por eso, con la misma alegría que siempre supo lucir en el programa, Miriam confesó a LA RAZÓN que jamás imaginó «llegar a ganar. Cuando acepté participar solo me propuse disfrutarlo y darlo todo para ser la mejor compañera y hacerlo lo mejor que pudiera, a pesar de que no sabía imitar. Hoy me voy feliz, no tanto por haber ganado, sino por la familia que creamos con mis compañeros, por todo lo que aprendí y porque siento que he crecido muchísimo a nivel personal y profesional».

¿En sus comienzos, cantando en bodas, hacía versiones de otros artistas. ¿Los imitaba?

No, jamás. Es que no sabía. Lo que hacía era llevarme esas canciones a mi terreno, a mi forma de interpretar. Canto desde que tengo uso de razón y es verdad que, al principio, te quieres parecer a muchos artistas, pero es que desarrollé una manera de cantar muy concreta, un timbre muy especial que luego quise mantener para no parecerme a nadie y, claro, luego cuesta mucho salir de tus manías para llegar al punto vocal de otros artistas y eso ha sido lo que más me ha costado, buscarme en otros colores, en otra técnica. Por eso este programa ha sido un reto total.

¿ Pudo ser la de Kurt Cobain su imitación más complicada?

¡Fue terrible! Ya no solo vocalmente, por ser un cambio de sexo y los tonos graves, sino porque soy una persona muy vital, muy activa y enérgica, entonces era muy difícil estar sentada, muy quieta en una silla, con la guitarra del revés mirando una partitura… Estar tan atada me costó una barbaridad. También fue difícil lo de Nil Moliner, a pesar de ser una canción súper disfrutona y de que me sentí muy segura en el escenario teniéndolo a él cerca. Sin duda no fue como con Christina Aguilera o Lady Gaga, que fue lo más parecido a lo que yo hago. Entonces me sentí más cómoda y por eso creo que me pudo salir mejor.

Sin embargo, estaba más lejos del estilo de India Martínez y el resultado fue sorprendente.

Me salió la vena de actriz. Me encanta el flamenco pero no me atreví nunca a cantarlo porque tienes ese «quejío» o no, y a mí no me salía. Pasé una semana terrible, pensé que no podía hacerlo bien y me torturaba la idea de que India viese una mala caricatura suya. Ella tiene un sello muy reconocible y cualquier cosa que se saliera de ahí iba a quedar fatal. Le apuntaba al 5 o al 6, como mucho… y me sorprendió ganar el programa. Algo parecido me pasó con Jennifer López. Cuando llegué a casa pensé «para qué me meto en estas acrobacias si no lo voy a poder hacer», me arrepentí, pero ya me había comprometido, así que, una lloradita... y a seguir.

¿Siente que sale siendo una mejor artista?

Sin duda, soy muchísimo mejor artista y mejor persona también. Esta experiencia te enriquece porque te exige y te saca de su zona de confort para explorar técnicas vocales, expresión corporal, actitud y herramientas que no usas normalmente. Te arriesgas en hacer cosas que antes ni te planteabas en tu propio estilo y al final te alimentas de eso. Es inevitable el aprendizaje y ese ha sido mi regalo. Sin saberlo, necesitaba este programa, por eso estoy tan feliz.