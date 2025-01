"Supervivientes 2025" tantea una incorporación cercana al clan Campos

"Supervivientes" es uno de los grandes productos de Mediaset y su nueva edición llegará muy pronto a la parrilla de contenidos de la cadena principal del grupo de la carretera de Fuencarral, Telecinco. Aún se desconocen los participantes oficiales del concurso que volverá a traer a Jorge Javier Vázquez al prime time de la televisióntras estar ausente en la actual edición de "GH: Dúo". En el último programa de "Vamos a ver", liderado por Joaquín Prat, se reveló un nombre que puede aterrizar en Honduras en los próximos meses, una mujer muy cercana al clan Campos.

La expareja de José María Almoguera entra en acción

Alexia Rivas sorprendió al insinuar un nombre para "Supervivientes 2025". Durante un debate en el que Carmen Borrego estaba en plató analizando el reciente beso de su hijo José María Almoguera con María Sánchez en "GH DÚO", Alexia lanzó una pregunta inesperada. Se dirigió directamente a Carmen para plantear la posibilidad de que Paola Olmedo, exnuera de Borrego, pudiera ser una de las concursantes estrella del próximo reality en Honduras. Aunque lo comentó como si manejara información privilegiada, sus palabras avivaron aún más los rumores que rodean a la posible participación de Paola. Esto ocurre en un contexto donde Mediaset y la productora del formato están inmersos en la selección del casting para la edición 2025, prevista para estrenarse en marzo, como en años anteriores.

Un nuevo aliciente mediático para el clan Campos

La figura de Paola Olmedo ha ganado fuerza como candidata tras descartarse la participación de José María Almoguera por problemas de salud que impedirían superar los estrictos exámenes médicos del reality. Diversos medios han señalado que la producción estaría interesada en incluir a Paola en el elenco, aunque ella misma lo ha negado parcialmente en declaraciones recientes. En una entrevista con Europa Press, afirmó entre risas: “Por el momento, no. No voy a escupir para arriba, pero por el momento no”. Este comentario ambiguo ha alimentado aún más las especulaciones. La intervención de Alexia Rivas y los crecientes rumores parecen indicar que Paola podría estar en la recta final de la selección para el programa. De confirmarse, su presencia no solo añadiría drama al formato, sino que estrecharía aún más los lazos del reality con el entorno mediático de las Campos.