De la indigencia, ¿directo a "Supervivientes"?

El reality "Supervivientes" de Telecinco sigue consolidándose como una de las grandes plataformas de resurgimiento para famosos que buscan volver a la palestra mediática o solucionar problemas económicos. El programa, conocido por las extremas condiciones que impone a sus concursantes, ofrece también uno de los mejores cachés del panorama televisivo, compensando los más de tres meses de trabajo a tiempo completo que supone.

Un cantante de renombre en los años 80

Entre los nombres que han manifestado su interés por participar destaca Luis Font, exintegrante del icónico grupo ochentero Locomía. Font reveló esta semana en "TardeAR" su crítica situación económica, afirmando haber perdido su hogar y haber pasado noches en la calle. Su intervención en el programa de Ana Rosa Quintana emocionó a los espectadores, quienes conocieron de primera mano las dificultades que enfrenta. Según un colaborador del espacio, Font habría pedido participar en "Supervivientes" como una manera de reconducir su vida: “Quiere ir a Supervivientes”, afirmó, destacando que su trayectoria profesional lo convierte en un candidato digno para esta oportunidad.

En un contexto diferente, pero con la misma ambición, Alba, la primera expulsada del talent culinario "Next Level Chef", también expresó su deseo de competir en el famoso reality. Tras no superar la prueba de eliminación del programa, que consistía en replicar una sofisticada ensalada de Martín Berasategui, la joven aprovechó su despedida para hacer un llamativo guiño a Telecinco: “De aquí a Supervivientes”, comentó con optimismo.Ambos casos ponen de manifiesto cómo el programa no solo representa un reto extremo, sino también una oportunidad de redención y visibilidad para aquellos que lo necesitan. Mientras Telecinco estudia el perfil de los próximos concursantes, no cabe duda de que Font y Alba han dejado claro su interés por convertirse en protagonistas de la próxima edición.