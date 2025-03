El supuesto beso entre Montoya y Anita opaca la tercera expulsión de 'Supervivientes 2025'

Las playas de 'Supervivientes 2025' están más tensas que nunca. Ayer nuevos frentes abiertos en Cayo Cochinos con un supuesto beso entre Montoya y Anita que provocó un torbellino de emociones durante la gala oficial que condenó a una nueva concursante al destierro de playa Misterio. Además, las nominaciones provocaron que las pullas fueran orden del día en el reality de Telecinco.

Besos robados, un adiós y primeras grandes broncas

Montoya no pudo contener su frustración tras conocer que Anita había recreado el supuesto beso con Koldo en 'Supervivientes'. La revelación de Laura Cuevas y Makoke sobre el momento en el que la expareja se besó encendió al concursante, quien no tardó en mostrar su descontento. "¡Me has decepcionado, yo me voy de aquí!", exclamó, visiblemente afectado, mientras Jorge Javier Vázquez intentaba calmar la situación. "Las que lo han contado han sido Laura y Makoke", le recordó el presentador, pero Montoya insistió en que Anita lo había corroborado.

"Pero solo ha dicho que fue un pico", replicó Jorge Javier, aunque el sevillano seguía sin dar crédito a lo ocurrido. A pesar de las reacciones enfrentadas dentro del programa, el público animó a los protagonistas a limar asperezas, y finalmente, con reticencias, Montoya y Anita se fundieron en un abrazo. "Ya hicimos borrón y cuenta nueva, no sé por qué siempre sale el mismo tema", lamentó ella, intentando dar carpetazo a la polémica.

La expulsión de Ángela Ponce dejó a todos en la palapa sin palabras. En una gala repleta de emociones, Jorge Javier Vázquez fue desvelando uno a uno los nombres de los concursantes salvados. Damián Quintero fue el primero en librarse, mientras que Carmen Alcayde celebró eufórica su permanencia. La incertidumbre se apoderó de la palapa cuando solo quedaban Ángela y Laura Cuevas en la cuerda floja. "Los espectadores han decidido que la concursante salvada sea… ¡Laura!", anunció el presentador.

La reacción fue inmediata: Laura no podía creerlo y sus compañeros la felicitaron, mientras Ángela se mostraba emocionada pero serena. "Este programa trata de sobrevivir, y creo que lo he hecho más de lo que esperaba", expresó con lágrimas en los ojos. A pesar de la expulsión, Jorge Javier le reveló que aún seguiría en la aventura en Playa Misterio, donde se reencontraría con Nieves y Samya, prolongando así su estancia en el reality.

Las nominaciones en 'Supervivientes' volvieron a generar polémica, y en Playa Furia el foco se centró en Carmen Alcayde. Con tres votos en su contra, la periodista se convirtió en una de las nominadas de la semana. "Todo lo que le hemos aconsejado se lo ha tomado fatal, su ego le impide ver más allá", justificó su voto Pelayo Díaz, quien fue secundado por Gala y Almácaor.

La tensión aumentó cuando Carmen, en un intento de defenderse, recordó el enfrentamiento con Pelayo: "No me apetece que se me acuse de asesina", dijo en alusión a la discusión sobre el supuesto intento de "rebanarle" el pie. Consciente de que sería señalada por sus compañeros, aceptó su destino con resignación. Mientras tanto, en Playa Calma, la situación no era mejor, y Makoke acumuló cinco votos, sorprendida por el rechazo de sus compañeros. En una estrategia inesperada, Anita Williams, como líder de la playa, nominó a Koldo a petición suya, configurando así una lista de nominados que promete más enfrentamientos en la próxima gala.