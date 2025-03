Tensión en 'Supervivientes 2025' tras la pelea entre Anita y Montoya

El pasado puede pesar mucho, bien lo saben Anita y Montoya, cuyas heridas ocasionadas en 'La isla de las tentaciones' le siguen afectando a día de hoy a pesar de haber pasado meses desde la finalización del reality de Mediaset. Ahora, ambos en 'Supervivientes', su relación ha sido toda una montaña rusa, con acercamientos y reproches a partes iguales, pero la última bronca ha colmado el vaso, aumentando la tensión en Cayo Cochinos, que afronta una semana muy compleja tras la sanción a playa Furia por el dichoso mechero de la discordia.

Cambio radical en la relación

En la última emisión de 'Supervivientes', la tensión entre Anita y Montoya alcanzó su punto máximo en una discusión que la dejó visiblemente afectada. Anita, al escuchar los comentarios de Gala sobre su relación con Montoya, no pudo evitar romper en llanto, asegurando con firmeza: "No necesito el apoyo de Montoya, tengo a mi equipo y a mis compañeros". Aunque días antes le había pedido perdón y le había hecho un gesto conciliador al regalarle un coco, la situación volvió a encenderse cuando Montoya, con frustración, le preguntó: "¿Tú puedes empatizar, por una vez en la vida, con lo que estoy sufriendo?". Desbordada por la tensión, Anita se alejó de la discusión y confesó entre lágrimas: "No puedo más". En ese momento, Borja intervino para brindarle su apoyo y le insistió: "Te están dejando como un trapo y tú callándote. Di tu versión, no dejes que hablen por ti".

Más tarde, la relación entre ambos tomó un giro inesperado cuando Anita decidió sorprender a su expareja con un gesto simbólico. Con dedicación, formó un corazón con ramas de palmera y otro con la cáscara de un coco, entregándoselo a Montoya a través de la valla. "Madre mía, qué tonta eres", exclamó él al recibirlo, mientras ella respondía con dulzura: "Esto lo hago porque quiero". A pesar del emotivo momento, Montoya dejó claro que sus sentimientos habían cambiado: "Estas cosas te llenan, ella sabe que la quiero con locura, pero ya no las recibo con la ilusión de antes". Por otro lado, Gala no tardó en opinar sobre el acercamiento entre los dos, asegurando que Anita manipulaba a Montoya: "Sabe que le puede afectar, siempre hace lo mismo. Si no estás estable, no juegues con la estabilidad de otra persona". Estas palabras encendieron nuevamente la polémica, hasta que Anita, agotada por los constantes enfrentamientos, tomó una decisión definitiva: "Ya está, se acabó. Fin, radical", dejando claro que acciones con Montoya darán un giro de 180º grados.